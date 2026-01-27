Desafío Siglo XXI: una mujer fue la más rápida del Box Azul en el reto de sentencia y servicio

La buena racha continúa para el equipo Gamma en Desafío Siglo XXI. En el capítulo 123 del reality de supervivencia de Caracol Televisión, emitido este martes 27 de enero, el equipo naranja se impuso ante Neos en el Desafío de sentencia y servicio, una prueba clave que no solo definió el rumbo de la jornada, sino que volvió a confirmar el sólido momento competitivo que atraviesan.



La competencia, anunciada por Andrea Serna desde el box azul, enfrentó directamente a Gamma y Neos en una prueba por relevos que combinó nado, equilibrio, alturas y precisión. El primer equipo en ubicar cuatro balones en una ruleta se quedaría con la victoria, además de un importante incentivo económico y beneficios dentro del juego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde antes de iniciar la prueba, ambos equipos mostraron su concentración. En las dos casas se vivieron momentos de reflexión y oración, mientras que en Neos algunos participantes interpretaron la aparición de un grillo como una señal de buena suerte. Sin embargo, una vez iniciada la competencia, fue Gamma quien tomó la delantera y supo sostenerla durante los momentos más exigentes del desafío.

El primer punto llegó de la mano de Gero, quien logró acomodar el balón inicial y puso a Gamma arriba en el marcador. Aunque Neos intentó reaccionar con Potro y Deisy, el equipo naranja tuvo dificultades para mantener el ritmo frente a la consistencia de su rival. Gamma siguió sumando con el desempeño de Rosa, quien fue clave en varios tramos del recorrido y permitió ampliar la ventaja.



El enfrentamiento se mantuvo reñido en algunos momentos. Neos consiguió empatar en dos ocasiones, mostrando esfuerzo y resistencia, especialmente con la participación de Valentina y Deisy. Sin embargo, cada intento de reacción fue respondido por Gamma con precisión y rapidez. El momento definitivo llegó cuando Kevyn, del equipo Gamma, logró ubicar el balón que selló el marcador final 4-3, desatando la celebración de su equipo.



Andrea Serna anunció oficialmente a Gamma como ganador del Desafío de sentencia y servicio. Como resultado, el equipo recibió 40 millones de pesos, además de quedarse con la suite Ditú, un beneficio que representa comodidad y descanso en medio de la exigente dinámica del programa. Rosa fue destacada como la participante más rápida de la prueba, un factor determinante en el resultado final.

Publicidad

Más allá del triunfo deportivo, Gamma también tuvo en sus manos una decisión estratégica. Tras ganar la prueba, el equipo eligió que Deisy y Potro, ambos integrantes de Neos, fueran quienes recibieran los dos nuevos chalecos.

Esta determinación marca un nuevo escenario dentro del juego y añade tensión a la convivencia entre los equipos, pues de ser ganador Gamma nuevamente tendrá que sentenciar a una dupla de su mismo equipo.

Publicidad

Durante el capítulo también se vivieron otros momentos relevantes. María Fernanda Aristizábal visitó a los integrantes de Neos, quienes decidieron no ir a Playa Baja y optaron por pagar arriendo, una elección que generó conversación dentro del grupo. Además, se recordó que en jornadas anteriores Rata había conseguido para Neos un acumulado de más de 16 millones de pesos, lo que demuestra que, pese a la derrota, el equipo verde sigue sumando acumulado, pues Potro se llevó la anhelada moneda dorada.

Con esta victoria, Gamma reafirma su buen momento en Desafío Siglo XXI. El equipo no solo se quedó con el premio económico de 40 millones de pesos, sino que volvió a demostrar coordinación, fortaleza física y claridad estratégica en una prueba compleja.

Mientras tanto, Neos deberá replantear su estrategia tras una derrota ajustada, pero significativa. El capítulo 123 dejó claro que la competencia sigue abierta, aunque Gamma, por ahora, continúa marcando el paso en el Desafío Siglo XXI.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co