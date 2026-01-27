Colombia en el Festival de Clermont-Ferrand, el evento de cortometrajes más importante del mundo

Reconocidos directores de cine como David Lynch, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, Sophia Coppola, Neill Blomkamp, entre muchos otros, encontraron en el cortometraje el formato para iniciar su carrera y darse a conocer. El cine corto en Colombia también se ha convertido en una forma de llevar el talento nacional a las esferas más reconocidas del cine mundial. En la edición de este año del Festival de Clermont-Ferrand, en Francia, el evento de cortometrajes más importante del mundo, la presencia colombiana continúa con fuerza.

La presencia de Colombia en el festival de cortos francés llega principalmente de la mano de BOGOSHORTS, el festival de cortometrajes de Bogotá y uno de los eventos más importante de su tipo en la región. "En total son 17 los cortos que previamente han pasado por el Festival BOGOSHORTS y que hacen parte de la programación de Clermont-Ferrand en su edición 48. Además de los 3 cortometrajes colombianos, se destacan dos ganadores internacionales de la edición del espíritu", se lee en un comunicado del festival bogotano.



Agapito, cortometraje coproducido entre Filipinas y Francia, ganador a Mejor Corto Internacional de Ficción en BOGOSHORTS; La fille qui explose, coproducción entre Francia y Grecia, ganador a Mejor Corto VR; y el cortometraje What We Leave Behind de Alexandra Myotte y Jean-Sébastien Hamel, ganadores de la Santa Lucia a Mejor Cortometraje de Animación con el corto A crab in the pool.



Los cortometrajes colombianos en el Festival Clermont-Ferrand 2026

El cortometraje Una vez en un cuerpo hace parte de la Competencia Internacional en el programa I5, seleccionado previamente en Locarno, Sundance y BOGOSHORTS. El proyecto fue ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje Nacional de Animación. Su directora, María Cristina Pérez, fue ganadora del mismo galardón de BOGOSHORTS en ediciones anteriores con Coffe break y con Todo es culpa de la sal. Asimismo, fue seleccionada con Añejo en otra de las ediciones.

"En la Competencia LABO de Clermont estará presente el corto UM, del director colombiano radicado en Francia: Nieto, quien fue Jurado del 20° BOGOSHORTS edición en la que tuvo una retrospectiva de su obra y que ha hecho parte de la Competencia con su corto Swallow the universe 20° BOGOSHORTS y Voix Tonnerre en el 21° BOGOSHORTS", aseguraron en el comunicado del festival bogotano.

El director colombiano Simón Mesa Soto, quien estrenó recientemente su largometraje Un poeta, tendrá su cortometraje Leidi proyectado en el festival, en la retrospectiva del London Film School. "El cortometraje fue ganador de las Santa Lucías a Mejor Ficción y Mejor Guión en el 12° BOGOSHORTS, Leidi es el único cortometraje colombiano ganador de la Palma de Oro (67° Festival de Cannes) y es distribuido por BOGOSHORTS Film Agency", agregaron.

