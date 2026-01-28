Emma Heming, esposa de Bruce Willis afirmó que el actor "nunca se dio cuenta" de su enfermedad

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su familia ha sido muy abierta al compartir detalles sobre la evolución de la enfermedad y el impacto que ha tenido en su vida cotidiana. En esta ocasión, fue su esposa, Emma Heming Willis, quien reveló que el actor "no es consciente" de su condición.



La exclusiva fue revelada por la revista People, en una declaración realizada durante el episodio del 28 de enero del podcast Conversations with Cam, conducido por Cameron Oaks Rogers. Allí, Emma explicó que Willis “nunca conectó los puntos” respecto a su diagnóstico y que no sabe que padece esta enfermedad neurodegenerativa.

“Creo que es la bendición y la maldición de esto: que nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegra mucho que no lo sepa”, expresó Emma, al referirse al estado de su esposo. Según explicó, esta falta de conciencia no responde a negación, sino a una condición conocida como anosognosia, que de acuerdo con la Clínica Mayo se trata de una afección en la que el cerebro no puede reconocer una o más enfermedades que padece la persona, además esto suele ser muy común en transtornos mentales como la esquizofrenia, el Alzheimer, transtorno bipolar y la demencia.

Emma detalló que esta condición suele malinterpretarse como una actitud de negación ante la enfermedad. Sin embargo, aclaró que forma parte del proceso neurológico asociado a la demencia frontotemporal. “No es negación. Es que el cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”, explicó.



La familia del actor dio a conocer en 2023 que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, un trastorno progresivo que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando dificultades en el lenguaje, cambios emocionales, alteraciones de la personalidad y, en algunos casos, pérdida de habilidades motoras.



A pesar del avance de la enfermedad, Emma señaló que Willis “sigue muy presente en su cuerpo” y que la familia ha aprendido a acompañarlo y adaptarse a esta nueva etapa. “Hemos progresado con él. Nos hemos adaptado con él”, afirmó.

Finalmente, destacó que la conexión del actor con ella y con sus hijas sigue siendo significativa, aunque diferente a la de antes. “Sigue siendo muy hermosa. Simplemente aprendes a adaptarte”, concluyó.

El pasado 30 de diciembre, Emma Heming celebró su aniversario de novios con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó: “Hace 18 años se convirtió en mi novio”, acompañando sus palabras con una imagen de la pareja. En el mensaje, destacó un gesto sencillo pero significativo. “Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Qué suerte tengo de conocer este tipo de amor”.

Además, en noviembre de 2025, se conoció que, tras la muerte del actor, la familia donará su cerebro a la ciencia con el objetivo de contribuir a la investigación sobre la demencia frontotemporal. La decisión fue revelada por Heming y quedó registrada en su libro The Unexpected Journey, donde narra su experiencia como cuidadora y esposa.

