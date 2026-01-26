La copa vuelve al Desafío Siglo XXI para motivar a los participantes en reto de sentencia y hambre

La competencia continúa en el Desafío Siglo XXI y el capítulo de este lunes marcó el inicio de un nueva semana cargada de presión, estrategia y motivación. Tras la salida de Leo e Isa, los más recientes eliminados, los equipos Neos y Gamma regresaron al Box Amarillo para enfrentar el temido Desafío de sentencia y hambre, una prueba clave que define no solo la alimentación de la semana, sino también una ventaja estratégica frente al rival.



El episodio abrió con el inicio del día 85, en el que el ambiente en la casa Neos estuvo marcado por risas y conversaciones que evidencian que los participantes son conscientes de estar entrando en la recta final del reality. En medio de ese clima, Potro compartió uno de sus principales motores dentro de la competencia, la ilusión de reunir el dinero suficiente para organizar su boda "no me quiero cohibir de algo que quiero hacer", afrmó.

Mientras tanto, en Gamma el tono fue distinto, pues el equipo dedicó el inicio de la jornada a analizar con detenimiento su estrategia para el nuevo ciclo, evaluando qué integrantes podrían ser enviados a los distintos boxes y observando de cerca a su rival, para sostener la racha ganadora que han construido durante varios ciclos consecutivos.

Antes del arranque de la prueba, Andrea Serna apareció ante los desafiantes con un mensaje de motivación y un recordatorio simbólico, solo una pareja logrará inscribir su nombre en la copa.“Todo está aquí en la tan esperada copa, queda solo este espacio; de hecho, esta es la última copa que se entrega. Una vez quede lleno, una vez se ocupe”, lo que ha generado una gran especulación sobre el futuro del Desafío entre los seguidores del programa.



El Desafío de sentencia y hambre convocó a dos parejas por equipo. Por Gamma compitieron Miryan y Zambrano, junto a Gio y Valkyria, mientras que Neos estuvo representado por Valentina y Rata, además de Potro y Deisy. La prueba exigió fuerza, coordinación y resistencia, con un recorrido que incluyó obstáculos, muros, arrastres, rampas, túneles y un complejo sistema de cuerdas, jaulas y candados que debían superar para liberarse y avanzar.



Durante los primeros tramos del desafío, Neos logró tomar una ligera ventaja gracias a su coordinación, mientras Gamma enfrentaba dificultades para desatar la cuerda que les permitía acceder a la jaula con la llave.

Sin embargo, la persistencia y tranquilidad de Gamma fue clave para quedarse nuevamente con la victoria y asegurar la ventaja de sentenciar a una pareja del equipo rival. En esta ocasión, los sentenciados fueron Rata y Valentina, a la espera de los próximos episodios para conocer a quiénes se enfrentarán.

