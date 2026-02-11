En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
GENERAL URREGO
NIÑA DETENIDA POR ICE
EMERGENCIA EN CÓRDOBA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa de Copacabana: todo sobre la fecha y el evento

Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa de Copacabana: todo sobre la fecha y el evento

Shakira fue confirmada como la figura central del tradicional ‘Todo Mundo no Rio’ show gratuito en Copacabana, un evento que cada año reúne a millones de personas en la playa más icónica de Río de Janeiro.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Shakira
Shakira encabezará el megaconcierto gratuito de Copacabana
Foto: Kevin Mazur

Un anuncio que genera emoción entre millones de seguidores se conoció este 11 de febrero, pues Shakira será la artista principal del megaconcierto gratuito de Copacabana, en Río de Janeiro. Durante semanas, el público había estado a la expectativa de conocer el nombre de la figura encargada de encabezar el tradicional concierto masivo organizado por la Alcaldía de la ciudad brasileña, y finalmente es la barranquillera quien asume ese protagonismo.

La cantante se presentará el próximo 2 de mayo en la emblemática playa de Copacabana, frente al hotel Copacabana Palace, como invitada especial del evento anual ‘Todo Mundo no Rio’, la serie de megaconciertos gratuitos impulsados por la Alcaldía de Río de Janeiro y producidos por la empresa Bonus Track.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio fue realizado por el alcalde Eduardo Paes, quien confirma que la artista colombiana liderará uno de los espectáculos musicales más esperados del año en Brasil. La fecha no pasa desapercibida, pues el anuncio se da en un día simbólico, hace exactamente un año, el 11 de febrero de 2025, Shakira daba inicio en Río de Janeiro a su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, en el Estadio Nilton Santos. Una gira que, doce meses después, no solo se consolida como un fenómeno global, sino que entra en la historia de la industria musical.

Últimas Noticias

  1. My Chemical Romance
    My Chemical Romance en el Vive Claro en Bogotá -
    Foto: @anothernonsense
    ENTRETENIMIENTO

    My Chemical Romance y la nostalgia del 2000 que se tomó Bogotá

  2. Murió reconocido actor de Scary Movie tras enfrentar una batalla contra el cáncer
    James Van Der Beek
    Instagram:@vanderjames -Redes sociales
    ENTRETENIMIENTO

    Murió uno de los protagonistas de Dawson’s Creek tras enfrentar una batalla contra el cáncer

En 2026, Shakira consiguió un Récord Guinness, al convertirse en la gira más taquillera de una artista latina de todos los tiempos. Con más de 421 millones de dólares recaudados y 3,3 millones de entradas vendidas, la colombiana superó la marca anterior que ostentaba Luis Miguel, consolidando así uno de los momentos más exitosos de sus 35 años de trayectoria artística.

Ahora, la expectativa se traslada a Copacabana. El megaconcierto gratuito sigue la tradición de grandes presentaciones abiertas al público en la playa, como las de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. En el caso de Gaga, su show reunió a 2,5 millones de personas, convirtiéndose en el concierto con mayor asistencia para una cantante femenina, superando el récord previo de Madonna, que había congregado a 1,6 millones.

Publicidad

Para el espectáculo de Shakira se estima también la presencia de al menos 2,5 millones de asistentes, lo que podría posicionarlo entre los conciertos más multitudinarios en la historia de la música.

No será la primera vez que Shakira cante en Río de Janeiro. Además de haber inaugurado allí su actual gira en febrero de 2025, la artista se presentó en la ciudad en 1996 con el ‘Pies Descalzos Tour’, en 2011 con ‘The Sun Comes Out World Tour’ y también participó en la final del Mundial de la FIFA 2014.

Publicidad

Más allá del espectáculo musical, los megaconciertos en Copacabana han demostrado tener un fuerte impacto económico y turístico. En 2025, durante la presentación de Lady Gaga, más de 500 mil visitantes llegaron a Río entre el 1 y el 3 de mayo, superando las proyecciones iniciales, y el evento genera más de 600 millones de reales para la economía local, beneficiando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Ahora, todas las miradas están puestas en el 2 de mayo. Shakira regresa a la ciudad donde su gira más ambiciosa comenzó, esta vez para liderar un espectáculo gratuito que promete ser histórico y que podría volver a marcar un hito tanto en asistencia como en impacto cultural y económico para Río de Janeiro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Shakira

Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad