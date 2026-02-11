Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa de Copacabana: todo sobre la fecha y el evento

Un anuncio que genera emoción entre millones de seguidores se conoció este 11 de febrero, pues Shakira será la artista principal del megaconcierto gratuito de Copacabana, en Río de Janeiro. Durante semanas, el público había estado a la expectativa de conocer el nombre de la figura encargada de encabezar el tradicional concierto masivo organizado por la Alcaldía de la ciudad brasileña, y finalmente es la barranquillera quien asume ese protagonismo.



La cantante se presentará el próximo 2 de mayo en la emblemática playa de Copacabana, frente al hotel Copacabana Palace, como invitada especial del evento anual ‘Todo Mundo no Rio’, la serie de megaconciertos gratuitos impulsados por la Alcaldía de Río de Janeiro y producidos por la empresa Bonus Track.

El anuncio fue realizado por el alcalde Eduardo Paes, quien confirma que la artista colombiana liderará uno de los espectáculos musicales más esperados del año en Brasil. La fecha no pasa desapercibida, pues el anuncio se da en un día simbólico, hace exactamente un año, el 11 de febrero de 2025, Shakira daba inicio en Río de Janeiro a su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, en el Estadio Nilton Santos. Una gira que, doce meses después, no solo se consolida como un fenómeno global, sino que entra en la historia de la industria musical.

En 2026, Shakira consiguió un Récord Guinness, al convertirse en la gira más taquillera de una artista latina de todos los tiempos. Con más de 421 millones de dólares recaudados y 3,3 millones de entradas vendidas, la colombiana superó la marca anterior que ostentaba Luis Miguel, consolidando así uno de los momentos más exitosos de sus 35 años de trayectoria artística.



Ahora, la expectativa se traslada a Copacabana. El megaconcierto gratuito sigue la tradición de grandes presentaciones abiertas al público en la playa, como las de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. En el caso de Gaga, su show reunió a 2,5 millones de personas, convirtiéndose en el concierto con mayor asistencia para una cantante femenina, superando el récord previo de Madonna, que había congregado a 1,6 millones.



Eu assim no dia 2 de maio com Shakira na Praia de Copacabana pic.twitter.com/jmLYzXUB25 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 11, 2026

Para el espectáculo de Shakira se estima también la presencia de al menos 2,5 millones de asistentes, lo que podría posicionarlo entre los conciertos más multitudinarios en la historia de la música.

No será la primera vez que Shakira cante en Río de Janeiro. Además de haber inaugurado allí su actual gira en febrero de 2025, la artista se presentó en la ciudad en 1996 con el ‘Pies Descalzos Tour’, en 2011 con ‘The Sun Comes Out World Tour’ y también participó en la final del Mundial de la FIFA 2014.

Más allá del espectáculo musical, los megaconciertos en Copacabana han demostrado tener un fuerte impacto económico y turístico. En 2025, durante la presentación de Lady Gaga, más de 500 mil visitantes llegaron a Río entre el 1 y el 3 de mayo, superando las proyecciones iniciales, y el evento genera más de 600 millones de reales para la economía local, beneficiando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Ahora, todas las miradas están puestas en el 2 de mayo. Shakira regresa a la ciudad donde su gira más ambiciosa comenzó, esta vez para liderar un espectáculo gratuito que promete ser histórico y que podría volver a marcar un hito tanto en asistencia como en impacto cultural y económico para Río de Janeiro.

