Sofía Vergara reacciona a supuestas declaraciones de Joe Managaniello en su contra

Recientemente se afirmó en la prensa internacional que Joe Manganiello desmintió las declaraciones de Sofía Vergara sobre su divorcio. El actor, en entrevista con Men's Journal, señaló que lo dicho por la colombiana "simplemente no es cierto".

>> En contexto: Joe Manganiello se va contra Sofía Vergara y revela verdadera razón de su divorcio

Tras las palabras de Manganiello, Sofía Vergara reaccionó en una entrevista. La actriz barranquillera demostró que dejó en el pasado su tema con el actor y que no planea retomar el contacto con él para aclarar este tema.

Sofía Vergara habla de Joe Manganiello y su divorcio

"Al final del día, ni siquiera se sabe si eso es lo que dijo de verdad", empezó diciendo Vergara en entrevista con Variety cuando le preguntaron qué pensaba de las palabras de Joe Manganiello desmintiendo su versión del divorcio.

Publicidad

Cabe recordar que Sofía Vergara ha dicho en varias ocasiones que su separación se dio porque Joe quería ser padre y ella, que recientemente cumplió 52 años, no deseaba ser "una mamá vieja".

La Toti señaló que "he leído muchas cosas que he dicho y quedo como '¿qué?'". Entonces señaló que el tema con Manganiello se cerró en cuanto firmaron su divorcio. "¿Qué voy a hacer, llamarlo? No sé si llegó a decir eso".

Publicidad

¿Qué fue lo que dijo Joe Manganiello?

En sus declaraciones a la revista Men's Journal el actor dio su versión de los hechos y desmintió las declaraciones de la colombiana, que señalaban que tenían diferencias porque él quería tener hijos y ella no.

"Eso simplemente no es cierto", empezó diciendo Manganiello a la revista. Joe Manganiello aclaró que "intentamos tener una familia durante el primer año y medio"; sin embargo, como esto no pasó "le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice".

Finalmente, el exesposo de Sofía Vergara explicó que el motivo de su separación se dio porque "dos personas se distanciaron y a veces eso sucede".

>> Le puede interesar: Sofía Vergara: estos son los hombres que le han robado el corazón en sus 52 años de vida