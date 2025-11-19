En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Netflix anuncia lanzamiento de 'Estado de Fuga', serie inspirada en masacre de Pozzetto: tráiler

La plataforma dio a conocer el primer adelanto oficial de la serie basada en Campo Elías Delgado, un exmilitar que cometió la masacre de Pozzetto, en Bogotá, uno de los hechos que más ha estremecido a la capital.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Netflix lanza Estado de Fuga 1986
Instagram: @netflixcolombia / Cortesía de Netflix

