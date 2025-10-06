Taylor Swift en la gran pantalla: 'The Official Release Party of a Showgirl' lidera taquilla mundial

El fenómeno Taylor Swift continúa imparable. Tras el exitoso lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, la cantante estadounidense llevó su universo musical al cine con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, una producción especial que se convirtió en la película más vista del fin de semana a nivel mundial.

De acuerdo con cifras de Box Office Mojo, esta producción recaudó 46 millones de dólares en su estreno global, con 33 millones solo en Estados Unidos y otros 13 millones en el resto del mundo, pese a haberse proyectado únicamente entre el 3 y el 5 de octubre. Su éxito confirma, una vez más, el poder de convocatoria de Swift, quien ya había roto récords en taquilla en 2023 con The Eras Tour Film.

Sobre 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'



La cinta, de 89 minutos de duración, ofrece un recorrido íntimo por el proceso creativo detrás de su nuevo disco, combinando fragmentos de conciertos, material inédito y reflexiones personales de la artista. Concebida como un evento cinematográfico de tiempo limitado, The Official Release Party of a Showgirl llevó a miles de “swifties” a las salas de cine vestidas con tonos naranjas, el color asociado a esta nueva era, replicando la euforia que caracterizó sus presentaciones en vivo.

El impacto del proyecto no solo se midió en boletos vendidos: redes sociales como X y TikTok se llenaron de clips, teorías y reseñas de fans que describieron la película como “una experiencia emocional y visualmente deslumbrante”.



En contraste, el segundo lugar de la taquilla fue para One Battle After Another, el nuevo drama de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio, que recaudó 11,1 millones de dólares durante el fin de semana, sumando más de 100 millones a nivel global en sus dos primeras semanas.

El tercer puesto fue para The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie, en la que Dwayne “La Roca” Johnson interpreta al legendario luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr. La película debutó con 6 millones de dólares en Estados Unidos, destacando por su tono dramático y la transformación física del actor.

Completan el top 5 la comedia musical Gabby’s Dollhouse: The Movie, que acumuló 5,2 millones de dólares en su segunda semana, y la cinta de terror The Conjuring: Last Rites, que sigue dominando tras cinco semanas en cartelera, alcanzando una impresionante recaudación global de 458 millones de dólares.

El triunfo de The Official Release Party of a Showgirl reafirma el estatus de Taylor Swift como un fenómeno cultural que trasciende la música. Con esta producción, la artista no solo celebra su nueva era, sino que consolida un modelo híbrido entre cine, performance y mercadotecnia que redefine el entretenimiento contemporáneo.

Swift, quien ya prepara el lanzamiento del video musical de “Ophelia”, incluido en el nuevo álbum, demuestra que cada movimiento en su carrera es una declaración artística y estratégica. La pregunta ya no es si Taylor dominará otra industria, sino cómo y cuándo volverá a sorprender al mundo.

Con información de EFE*