NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

ENTRETENIMIENTO  / Taylor Swift en la gran pantalla: 'The Official Release Party of a Showgirl' lidera taquilla mundial

Taylor Swift en la gran pantalla: 'The Official Release Party of a Showgirl' lidera taquilla mundial

La artista lanzó el pasado 3 de octubre su álbum número 12, el cual está compuesto por 12 canciones. Además, debutó su lanzamiento con una película que ha sido un éxito para los fans.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 6 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Taylor Swift
Taylor seguirá con su Eras Tour en Londres, la última fecha será el 20 de agosto -
Foto: AFP

