Una pareja se despide del Desafío Siglo XXI tras jornada decisiva en el Box Negro.

Una nueva noche del Desafío Siglo XXI determinó castigos físicos, conversaciones clave entre participantes y una prueba de eliminación en el Box Negro. La emisión comenzó con el equipo Neos enfrentando la sanción impuesta en el Rincón de los Castigos, ubicado en La Ciudad de las Cajas. La penalización, definida durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, consistió en una jornada completa de entrenamiento bajo la modalidad de sobrecarga, que se extendió durante toda la noche.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cada integrante debió girar una ruleta que asignaba ejercicios específicos y tiempos determinados. Una entrenadora estuvo a cargo de supervisar la ejecución correcta de cada rutina y el cumplimiento estricto de los intervalos, sin pausas adicionales. El cansancio acumulado del ciclo se hizo evidente a lo largo de la noche, especialmente en participantes como Deisy, quien manifestó el desgaste físico tras varias horas de actividad continua.

Uno de los momentos más sensibles se vivió con Isa, quien ya venía arrastrando una lesión en el coxis. Durante el castigo, expresó que el dolor persistía y en varios momentos se mostró afectada emocionalmente. A pesar de esto, continuó con los ejercicios asignados hasta completar la sanción junto a sus compañeros. Finalizado el castigo, el equipo Neos regresó a Playa Baja con el objetivo de recuperarse físicamente y prepararse para la siguiente etapa, sabiendo que todos sus integrantes se encontraban sentenciados y que la eliminación era inminente.



Las tensiones previas a la eliminación en el Desafío Siglo XXI

Mientras Neos cumplía la sanción, en el campamento del equipo Gamma se desarrollaron conversaciones que aportaron contexto a la convivencia del grupo. Gero habló con Miryam sobre la percepción que existía alrededor de su cercanía con Zambrano, capitán del equipo.



Durante el diálogo, Miryam reconoció sentir atracción física por Zambrano y explicó que suele fijarse en personas a las que considera inteligentes. Además, se refirió a la relación sentimental que tenía antes de ingresar a la competencia, detallando los motivos por los cuales esa etapa llegó a su fin.



Estas escenas se dieron en medio de la preparación de Gamma para el Desafío a Muerte, que se llevaría a cabo más adelante en el Box Negro



Leo e Isa quedan fuera del Desafío del Siglo XXI

Horas después, Andrea Serna se comunicó con los equipos Neos y Gamma para anunciar oficialmente el Desafío a Muerte. El llamado incluyó a todos los participantes sentenciados y marcó el inicio de la jornada de eliminación del capítulo. Cuatro parejas llegaron al Box Negro para enfrentarse en la prueba definitiva: Rata y Valentina, Potro y Deisy, y Leo e Isa por parte de Neos, y Kevyn y Tina representando a Gamma.

Publicidad

La prueba se llevó a cabo con las cuatro parejas compitiendo de manera simultánea, siguiendo un circuito establecido por la producción. La rapidez y la coordinación fueron claves para asegurar la permanencia en el programa. La primera dupla en completar el recorrido fue Potro y Deisy, quienes aseguraron su continuidad sin mayores complicaciones. En segundo lugar finalizaron Kevyn y Tina, seguidos por Rata y Valentina, quienes también lograron superar la prueba.

La última pareja en terminar el circuito fue Leo e Isa. A pesar de la dificultad física y de la lesión que Isa había manifestado desde días atrás, ambos completaron todas las etapas sin abandonar el desafío. El resultado dejó a Leo e Isa en la posición de eliminación, marcando su salida oficial del Desafío Siglo XXI. Tras conocer el veredicto, la pareja se despidió de sus compañeros de Neos y Gamma, recordando las relaciones construidas durante su paso por La Ciudad de las Cajas.

Publicidad

Antes de abandonar la competencia, compartieron cuánto dinero lograron acumular y expresaron su apoyo a los participantes que continúan en carrera hacia la Gran Final. Con esta eliminación, el equipo Neos reduce su número de integrantes y el panorama de la competencia se redefine, dando paso a una nueva etapa en la recta final del reality.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co