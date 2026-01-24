Videos | Los mejores momentos del concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot de Medellín

La primera noche de Bad Bunny en Medellín no solo marcó el inicio del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Colombia, sino que dejó una serie de momentos memorables que, registrados en videos y fotografías por miles de asistentes, ya hacen parte de la memoria de la ciudad y quienes hicieron parte de una noche llena de canciones.



El estadio Atanasio Girardot fue el escenario de una velada cuidadosamente construida, en la que la música y el espectáculo se combinaron para sellar una conexión profunda entre el artista puertorriqueño y el público colombiano.

Desde antes del inicio oficial del concierto, el ambiente ya anticipaba una noche especial, pues el estadio se convirtió en un punto de encuentro para personas de diferentes nacionalidades, se escuchaban acentos de diferentes países y se veían banderas de Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Ecuador y otras naciones. Uno de los elementos más visibles entre los asistentes fue la pava puertorriqueña y la flor de maga, ambos símbolos de la identidad cultural de la isla.

Tal como se había anunciado, Bad Bunny apareció a las 9:00 en punto, sin retrasos. El show comenzó con un video protagonizado por una pareja paisa que, con un rap, dio paso a LA MuDANZA, la canción que abrió el setlist. En ese instante, las cámaras captaron uno de los silencios más comentados del concierto: Benito Antonio Martínez Ocasio permaneció inmóvil, observando al público durante más de un minuto, sin música, dejando que la expectativa creciera hasta romperla con una breve frase dedicada a sus padres.



Otro de los grandes momentos registrados en video fueron los diferentes cambios de ropa que tuvo el cantante durante el concierto. En el primero, Bad Bunny apareció con un traje beige de corte oversize; en el segundo, adoptó un estilo deportivo con chaqueta azul, pantaloneta amarilla y gorra blanca; y en el tercero, cerró con un atuendo que incluía sombrero con orejeras, guantes con pedrería y gafas a juego.

La música fue, por supuesto, el eje central del espectáculo, los videos muestran cómo el público acompañó cada canción del primer acto, que incluyó temas como Callaíta, WELTiTA y BAILE INoLVIDABLE. En La casita, el escenario alterno ubicado frente a la tribuna sur, se vivieron algunos de los momentos más cercanos entre el artista y sus seguidores, con interpretaciones de Tití me preguntó, Neverita y Yo perreo sola.

Uno de los momentos más especiales de la noche, y que quedó ampliamente documentado en video, ocurrió durante la revelación de la canción sorpresa, aquella que Bad Bunny anunció que no sonará en ninguna otra función de la gira. Antes de interpretarla, el artista se tomó un momento inesperado para rendir homenaje a la música colombiana, sonaron los acordes de un reconocido vallenato de Diomedes Díaz, La reina.

El público reaccionó con sorpresa y entusiasmo, coreando la melodía antes de que, desde La casita, Bad Bunny presentara finalmente la canción sorpresa de Medellín: 'No Me Quiero Casar'. Este cruce simbólico entre el vallenato y la propuesta musical del artista fue uno de los puntos más comentados y celebrados de la noche.

Los homenajes a Colombia continuaron con la participación de los músicos que acompañan al cantante, el cuatrista José Eduardo Santana interpretó Colombia tierra querida con el cuatro puertorriqueño, mientras que Los Pleneros de la Cresta rindieron tributo con La múcura.

También quedó para el recuerdo la aparición de Li Saumet, de Bomba Estéreo, quien se unió a Bad Bunny para interpretar Ojitos lindos, rompiendo la costumbre del artista de no tener invitados en la primera fecha.

El cierre del concierto, con mensajes de agradecimiento y reflexiones sobre disfrutar las cosas simples de la vida, fue acompañado por canciones finales como DtMF y EoO. Los videos del final muestran un estadio cansado pero satisfecho, con miles de personas abandonando el lugar entre sonrisas y la sensación de haber sido parte de una noche irrepetible.

