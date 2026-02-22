Willie Colón estuvo preso en Medellín y escribió una canción sobre la experiencia: esta la historia

La muerte de Willie Colón, ocurrida este 21 de febrero, ha traído a colación varios momentos memorables del artista. En medio del luto del género salsero por la pérdida del maestro, la comunidad hizo remembranza de la ocasión en que “El Malo del Bronx” fue arrestado en Medellín, Colombia. La anécdota incluso sirvió como inspiración para que el maestro escribiera una canción.



Los hechos se remontan a 1985, cuando Colón vino a ofrecer un concierto en la ciudad de la eterna primavera, específicamente en el entonces Coliseo Cubierto por la noche del 5 de septiembre. Los melómanos antioqueños se habían congregado para escuchar los éxitos de Colón, que recién se había lanzado como solista. Pero la presentación nunca ocurrió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Diego Aranda, director de Latina Estéreo, recordó ante Noticias Caracol que los percances para Colón y su equipo iniciaron desde el momento en que tenía que aterrizar en Aeropuerto José María Córdova, pero hubo un retraso en su vuelo. La multitud esperaba ansiosamente mientras que el presentador del concierto les pedía paciencia. “Se sentía que venía algo, era grande”, había anticipado Eliabel Angulo, el responsable de darle entrada a Colón y su orquesta al escenario.



Tras horas de expectativa, el público estalló en furia. Angulo recuerda que hubo disparos al aire y la gente se dispersó. Seis personas resultaron heridas aquella noche a raíz de los desmanes y quedaron daños materiales calculados en sumas millonarias. Colón y los miembros de la orquesta terminaron arrestados por las autoridades de Medellín.

“Les dieron un trato de criminales”, aseguró Aranda. La entonces subcontralora distrital Piedad Córdoba había intentado llevar pollo asado a los músicos, pero el centro de detención no permitió el ingreso del mismo. Así duraron dos días: sin poder comer y sin tener contacto con el exterior. Al final, las autoridades competentes determinaron que Willie Colón y sus acompañantes no tenían responsabilidad alguna en el altercado, sino que la culpa recaía en los empresarios que realizaron el evento y no cumplieron con sus obligaciones respectivas. Al arrestar a los verdaderos culpables, los artistas fueron liberados.



El día que Willie Colón fue arrestado en la ciudad de Medellín en 1985. ¿Qué ocurrió? Esta es la historia.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí: https://t.co/sYMHyLyKb7 pic.twitter.com/YQdRDEyIso — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2026

Publicidad

Toda esta experiencia inspiró a Colón para que escribiera “Especial No. 5”, en la que se refiere a “un chorro de bandidos que venían de Bogotá”. La producción reproduce un coro de voces que dicen que no dejarían que hicieran “ninguna llamada”, los señalan de botar sus partituras y romper sus propios instrumentos.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram

