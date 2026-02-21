El mundo despide a Willie Colón: esto se sabe sobre la salud del salsero en los últimos días

El mundo de la salsa se encuentra de luto tras la muerte del icónico trombonista y compositor Willie Colón, ocurrida en la mañana del 21 de febrero a sus 75 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el artista partió “en paz y rodeado de sus seres amados”, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del género que durante décadas acompañaron su trayectoria musical.



Hasta el momento, no se han confirmado de manera oficial las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en los días previos a su muerte surgieron reportes sobre un delicado estado de salud que había encendido las alarmas. Según versiones difundidas en redes sociales y medios estadounidenses, el salsero habría sido ingresado de emergencia a un centro médico en Nueva York el jueves 19 de febrero, presuntamente por problemas respiratorios.

Esta información no fue confirmada ni desmentida públicamente por su equipo de trabajo en ese momento, lo que mantuvo la incertidumbre sobre su condición médica.

La preocupación aumentó al notar que el artista, habitualmente activo en redes sociales, no había realizado publicaciones recientes, lo que llamó la atención de sus seguidores. El último mensaje que compartió en su cuenta de Instagram fue el 15 de febrero, en el que reflexionó sobre la forma en que las nuevas generaciones procesan la información y la influencia de rumores y emociones en la construcción de opiniones. Desde entonces, no se conocieron nuevos pronunciamientos directos del músico sobre su salud.



Tras conocerse la noticia de su hospitalización, el también salsero Rubén Blades reaccionó con un mensaje de apoyo que evidenció la preocupación en el gremio. “Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, expresó el artista panameño.



Pese a estas versiones, nunca se emitió un reporte médico oficial que confirmara su diagnóstico ni el alcance de las complicaciones de salud que enfrentaba en sus últimos días.La familia del músico reiteró su solicitud de privacidad y agradeció las muestras de cariño recibidas. En el comunicado difundido tras su muerte, señalaron: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

El legado de Willie Colón, conocido como “El malo del Bronx”, trasciende a generaciones. Su carrera marcó la historia de la salsa desde los años setenta, no solo como trombonista, sino también como productor. Sus composiciones, más allá del ritmo, contienen letras cargadas contenido simbolico, crítico y social, que reflejaron las realidades de su comunidad y contribuyeron a consolidar la salsa como un movimiento cultural y musical de alcance internacional.

