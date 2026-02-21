La amistad entre Willie Colón y Rubén Blades: esta es la razón por la que los dos artistas pelearon

La muerte de Willie Colón trae a la memoria colectiva de los fanáticos de la salsa una de las colaboraciones más icónicas que tuvo el músico en su carrera y que terminó en enemistad. Se trata de la amistad que tuvo con Rubén Blades, salsero con el que produjo éxitos que hacen parte del trabajo más reconocido del panameño.



De hecho, Blades lamentó la noticia del fallecimiento de su colega en sus redes sociales con un mensaje corto, pero que dejó entrever el impacto que tuvo: “Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

¿Por qué dejaron de ser amigos?

Willie Colón estuvo detrás del exitoso álbum ‘Siembra’, que catapultó el nombre de Blades a la fama y reconocimiento por su talento. Pero esta relación artística también significó que estos dos músicos fueran amigos entrañables y compañeros de batalla. Sin embargo, toda esta amistad se rompió en 2003 con un desacuerdo que terminó hasta en lío legal.

Las diferencias iniciaron a raíz de un evento que se organizó para celebrar los 25 años de ‘Siembra’ en Puerto Rico. Después de un concierto en el estadio Hiram Bithron en San Juan, Colón señaló a Rubén Blades de no haberle pagado la suma de dinero que habían acordado. El panameño por su parte, respondió que por el evento iba a cobrar 350.000 dólares. Dicha suma se repartiría entre gastos como comida, hoteles, pago a los músicos y, finalmente, el reconocimiento económico a ambos artistas, que iría repartido por igual.



El desacuerdo llegó hasta un tribunal: ¿quién tenía la razón?

En 2007, este desacuerdo subió a instancias jurídicas cuando Colón demandó a Blades, alegando que el panameño le debía 115.000 dólares como honorarios del evento. Fue en 2013 que el Tribunal Federal de San Juan emitió un veredicto sobre este conflicto. El juez Bruce J. McGiverin falló a favor de Rubén Blades y señaló que la empresa promotora recibió el dinero de los artistas, pero el ingreso nunca fue percibido, ya que fue usado para pagar deudas de la compañía misma.

A pesar de la resolución del conflicto, los artistas no volvieron a compartir escenario y no restablecieron relaciones, al menos no públicamente. En 2024 Colón subió un video expresando su indignación cuando el álbum “Siembra: 25 años” recibió un Latin Grammy. El músico señaló que esta producción era una clonación de la original en la que él había estado en 1978 y criticó la falta de reconocimiento a su contribución como productor y arreglista.

María Paula Rodríguez Rozo

Noticias Caracol

@pau.r.rozo en Instagram