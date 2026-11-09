Andrés Cepeda anuncia nueva gira de conciertos para 2027: ¿en qué ciudades se presentará?

El cantante colombiano Andrés Cepeda ha sorprendido a sus fanáticos al anunciar una nueva gira de conciertos por el país. El artista bogotano se prepara para reencontrarse con su público en diferentes escenarios con 'LATITUDES', un ambicioso recorrido de ocho conciertos que visitará siete ciudades colombianas entre los meses de abril y junio de 2027.



Con más de tres décadas de trayectoria musical, el artista bogotano proyecta una experiencia inolvidable diseñada para conectar generaciones a través de los grandes clásicos de su catálogo y sus composiciones más recientes. El proyecto, producido por la promotora Páramo Presenta, marca un hito fundamental en la carrera del cantautor al integrar por primera vez dos propuestas artísticas completamente diferenciadas en una misma gira nacional.



Estas son las fechas de la gira de Andrés Cepeda

La travesía musical de 'LATITUDES' abarcará siete ciudades clave del país con un total de ocho presentaciones confirmadas:



Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.

viernes 16 de abril – Néctar Arena. Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.

sábado 1 de mayo – Plaza de Toros. Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.

viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena. Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).

sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band). Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.

viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo. Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.

sábado 22 de mayo – Expofuturo. Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.

viernes 28 de mayo – Cenfer. Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.

Uno de los atractivos centrales de la gira radica en la capital colombiana, donde se llevarán a cabo dos presentaciones consecutivas en El Corazón de Bogotá Arena, antes Movistar Arena, con propuestas artísticas radicalmente distintas. El viernes 14 de mayo de 2027 Andrés Cepeda presentará un show enfocado en el recorrido de su carrera, interpretando los grandes éxitos que marcaron su trayectoria junto a sus sencillos más recientes; mientras el sábado 15 de mayo de 2027, el show será en Formato Big Band, en el que el artista ofrecerá un concierto bajo su aclamado proyecto Big Band, un formato especial que rinde tributo a la época dorada de las grandes orquestas y a la historia del repertorio latinoamericano.

En la noche del 15 de mayo, Cepeda estará acompañado por una numerosa agrupación de músicos en escena para transitar por el jazz, el bolero y ritmos tropicales tradicionales como la cumbia, el mambo y el porro. Este espectáculo toma como referencia sus dos entregas discográficas en este estilo, incluyendo la producción 'Andrés Cepeda Big Band 2', lanzada en agosto de 2026.

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La propuesta artística de 'LATITUDES' está concebida como un viaje musical que conecta ciudades, audiencias y generaciones alrededor de la historia sonora de Andrés Cepeda. A lo largo de más de 30 años de carrera artística, el cantante bogotano se ha consolidado como un pilar fundamental del pop romántico, el bolero y la canción de autor en Latinoamérica.



Esta nueva gira busca celebrar ese legado duradero mediante una puesta en escena que combina los temas fundamentales que han acompañado el romance de millones de colombianos con las producciones de sus etapas creativas más recientes. La gira funcionará como un canal de reencuentro íntimo y festivo entre el cantautor y sus seguidores a lo largo de la geografía colombiana.



Venta de boletas para conciertos de Andrés Cepeda

Las entradas para las fechas en la capital se comercializarán exclusivamente mediante la plataforma Tuboleta.com



Preventa exclusiva para el 14 de mayo: Habilitada para clientes World Legend Mastercard y Black desde el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el viernes 13 de noviembre a las 9:59 a. m..

Habilitada para clientes World Legend Mastercard y Black desde el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el viernes 13 de noviembre a las 9:59 a. m.. Preventa exclusiva para el 15 de mayo (Big Band): Disponible para clientes Tuya (tarjetas Éxito y Carulla Mastercard), así como para usuarios con tarjeta World Legend Mastercard y Black, desde el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el viernes 13 de noviembre a las 9:59 a. m..

Disponible para clientes Tuya (tarjetas Éxito y Carulla Mastercard), así como para usuarios con tarjeta World Legend Mastercard y Black, desde el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el viernes 13 de noviembre a las 9:59 a. m.. Venta general Bogotá: Inicia el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. para todo público hasta agotar existencias.

Para el resto de las fechas del país, las entradas estarán disponibles a través del portal Ticketmaster.co.



Venta general regional: Toda la boletería para estas seis ciudades saldrá a la venta de forma directa el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m..

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co