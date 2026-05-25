Collar con IA intentaría descifrar el lenguaje de perros y gatos: ¿realmente funciona?

Durante años, el cine y la televisión imaginaron un escenario que parecía imposible: humanos capaces de entender exactamente lo que dicen sus mascotas. Desde películas animadas hasta historias de ciencia ficción, la idea de conversar con perros y gatos siempre ha despertado curiosidad entre millones de personas que consideran a sus animales parte de la familia.



Ahora, esa fantasía parece acercarse un poco más a la realidad gracias a nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial que prometen interpretar ladridos y maullidos para ayudar a los dueños a comprender mejor a sus mascotas. Sin embargo, especialistas advierten que, aunque la tecnología puede convertirse en un apoyo, la verdadera comunicación entre humanos y animales no depende de aplicaciones ni dispositivos electrónicos, sino de la convivencia cotidiana.

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La nueva herramienta tecnológica busca analizar sonidos y comportamientos de perros y gatos para ofrecer posibles interpretaciones sobre lo que sienten o necesitan. La propuesta ha generado curiosidad entre muchos dueños de mascotas, especialmente entre quienes aseguran conocer perfectamente las emociones y hábitos de sus animales.

“Sí, porque ellos mueven el plato. Estos por lo menos mueven el plato y lo dan vueltas y todo. Entonces tienen hambre”, comentó Hoover Ardila, uno de los dueños consultados por este medio sobre las señales que utiliza su mascota para comunicarse.



Otra persona explicó que la conexión se construye con el tiempo y la convivencia diaria. “Sí, claro, porque pues uno ya la tenemos desde que nació, entonces pues ya uno sabe qué es lo que le gusta, le gusta correr, que le tire la pelota”, señaló.



Intentaría descifrar el lenguaje de perros y gatos

PettiChat es un dispositivo inteligente en forma de collar que, junto con una aplicación móvil, utiliza Inteligencia Artificial para interpretar los ladridos de los perros y los maullidos de los gatos y convertirlos en mensajes comprensibles para los humanos.

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De acuerdo con sus carácteristicas, el sistema funciona mediante traducción en tiempo real, ya que analiza las vocalizaciones y comportamientos de la mascota y emite una interpretación en aproximadamente 1.2 segundos.

Además, incorpora reconocimiento de emociones a partir de un modelo entrenado con más de un millón de registros, con el que busca identificar señales relacionadas con hambre, estrés, aburrimiento, alegría o incomodidad.

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La herramienta también cuenta con una aplicación móvil que permite a los dueños recibir notificaciones y alertas sobre el estado emocional o las posibles necesidades de sus mascotas, incluso cuando no están en casa.

¿Qué dicen los expertos?

PettiChat, la aplicación que e basada en inteligencia artificial intenta llevar esa relación entre humanos y mascotas a otro nivel mediante el análisis de sonidos y comportamientos.

La idea de traducir el lenguaje animal ha despertado interés porque muchos dueños quisieran entender con mayor precisión cuándo sus perros o gatos sienten ansiedad, tristeza, hambre o incluso algún malestar físico.

Sin embargo, expertos recalcan que no es posible afirmar que estas herramientas permitan mantener una conversación real con los animales o descifrar completamente su lenguaje.

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De acuerdo con especialistas consultados por Noticias Caracol, la comunicación entre humanos y mascotas existe desde siempre y se desarrolla naturalmente mediante rutinas, hábitos y procesos de aprendizaje.

“Generalmente en el día a día y en la rutina diaria ya los animales empiezan a mostrarnos cómo quieren comer, cuándo quieren salir, cuándo necesitan ir al baño”, explicó la médica veterinaria etóloga Carolina Alaguna.

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Además, señaló que los animales encuentran formas de expresar sus necesidades “por medio del condicionamiento clásico y operante”.

Según los especialistas, los perros son particularmente observadores y logran interpretar señales humanas que muchas veces pasan desapercibidas para las personas.

Los cambios en el tono de voz, las expresiones faciales, los movimientos corporales y las rutinas diarias hacen parte de ese sistema de comunicación construido entre mascotas y dueños.

“Los perros saben cuando mentimos, saben cuando el tono de voz cambia”, afirmó una de las expertas consultadas.

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Incluso, explicó que los animales son capaces de asociar acciones cotidianas con actividades específicas.

“Si les decimos: ‘Vamos, vamos para el parque’, y usamos otro tono de voz, saben que no es verdad. También son capaces de asociar qué ropa nos ponemos para ir al parque, cuáles son las rutinas que hacemos”, agregó.

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Para los especialistas, esa capacidad de observación demuestra que la conexión emocional entre humanos y perros no depende únicamente de sonidos o palabras, sino de años de convivencia y aprendizaje mutuo.

El maullido de los gatos tiene un papel especial

En el caso de los gatos, los expertos aseguran que el maullido tiene una característica particular: está especialmente dirigido a la comunicación con los humanos.

“Lo interesante de los gatos es que el maullido es solamente o lo tienen únicamente para comunicarse con los humanos”, afirmó la especialista.

Según indicó, entre gatos existen otras formas de comunicación vocal y corporal, pero cuando interactúan con personas suelen utilizar principalmente los maullidos para expresar necesidades o llamar la atención. “Con los humanos siempre es a través de maullidos”, añadió.

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Aunque la inteligencia artificial continúa avanzando y cada vez aparecen más herramientas enfocadas en el comportamiento animal, especialistas y dueños coinciden en que la relación con las mascotas no puede reducirse únicamente a una interpretación tecnológica.

Para muchos, el verdadero vínculo se construye a través del tiempo compartido, la observación diaria y el conocimiento de las rutinas de cada animal.

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Los expertos insisten en que, aunque estas aplicaciones pueden resultar llamativas o servir como apoyo para entender ciertos comportamientos, actualmente no es posible asegurar que exista una tecnología capaz de traducir completamente el lenguaje de perros y gatos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co