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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alto directivo del Banco de Bogotá habría asesinado a su esposa: así ocurrió el crimen

Alto directivo del Banco de Bogotá habría asesinado a su esposa: así ocurrió el crimen

El presunto feminicida habría intentado alterar la escena y habría hecho pasar la muerte de su pareja como si fuera un suicidio.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 27 de may, 2026
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Gerente corporativo de Banco de Bogotá, imputado por feminicidio
Gerente corporativo de Banco de Bogotá, imputado por feminicidio
Fiscalía

Las autoridades en Bogotá develaron quién habría estado detrás de la muerte de Ana María Meza, quien falleció el pasado 24 de enero en lo que parecía ser un suicidio, pero que tenía más cosas de trasfondo. Se trata de Carlos Mario Rodríguez Rosas, ciudadano que también se desempeñaba como el gerente corporativo del reconocido Banco de Bogotá.

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La presunta responsabilidad de este hombre pudo establecer a partir de los elementos materiales probatorios y los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Un juez de control de garantías le impuso a Rodríguez medida de aseguramiento en centro carcelario, al encontrarlo como el presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental.

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Así ocurrió el crimen, según la Fiscalía

Los hechos ocurrieron en el norte de Bogotá, el pasado 24 de enero de 2026. Según conoció el ente judicial, la pareja estuvo en una reunión social que se trasladó al apartamento de Rodríguez Rosas. Los invitados poco a poco empezaron a irse de la vivienda, hasta que ambos se quedaron solos y sostuvieron una discusión.

En medio de este altercado, el sujeto habría atacado a la mujer “tapándole la boca y nariz”. Esta acción habría dejado a la mujer inconsciente. En ese instante, Rodríguez la habría accedido carnalmente de manera violenta. Después de eso, arrojó el cuerpo de la víctima desde la ventana de su apartamento, ubicado en un quinto piso, e intentó alterar la escena del crimen para hacerle creer a los demás que Meza se había quitado la vida.

El ente acusador también dio a conocer que Meza y Rodríguez sostenían una relación sentimental, marcada por un contexto de violencia basada en género.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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Hasta el momento, el Banco de Bogotá no se ha pronunciado sobre este hecho que vincula a un alto directivo de la entidad bancaria.

María Paula Rodríguez Rozo
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