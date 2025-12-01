En vivo
Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA  / Así luce la ciudad donde vive Papá Noel y Navidad se celebra todo el año: cómo visitarla

Así luce la ciudad donde vive Papá Noel y Navidad se celebra todo el año: cómo visitarla

La ciudad celebra la Navidad durante todo el año gracias a un modelo turístico que mantiene en funcionamiento permanente atracciones temáticas, comercio y actividades invernales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de dic, 2025

La ciudad donde la Navidad dura todo el año
En su territorio opera de forma permanente un complejo turístico dedicado a Papá Noel. -
Getty Images

