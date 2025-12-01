Así luce la ciudad donde vive Papá Noel y Navidad se celebra todo el año: cómo visitarla

Una ciudad celebra la Navidad durante todo el año gracias a un modelo turístico que mantiene en funcionamiento permanente atracciones temáticas, comercio y actividades invernales. Se trata de Rovaniemi, una ciudad en el norte de Finlandia con cerca de 62.000 habitantes que ha construido gran parte de su proyección internacional alrededor de la figura de Papá Noel. A diferencia de otros destinos estacionales, su oferta turística vinculada a la Navidad funciona durante los doce meses del año.

De acuerdo con el portal de turismo Visit Finland, el principal punto de visita es la Santa Claus Village, un complejo ubicado a pocos kilómetros del centro urbano. Allí operan de forma permanente la oficina postal oficial de Papá Noel, espacios para encuentros con visitantes, tiendas, restaurantes y áreas destinadas a actividades recreativas. El lugar recibe turistas tanto en temporada invernal como en verano, cuando las temperaturas permiten un mayor flujo de viajeros por carretera y rutas aéreas internacionales. Aunque la tradición sitúa el hogar original de Papá Noel en la zona montañosa de Korvatunturi, fue en Rovaniemi donde se estableció.

¿Por qué se dice que celebra Navidad todo el año?

Se dice que celebra la Navidad todo el año porque en su territorio opera de forma permanente un complejo turístico dedicado a Papá Noel, donde es posible visitarlo, enviar cartas, recorrer tiendas temáticas y participar en actividades navideñas en cualquier mes. Esta infraestructura no cierra fuera de la temporada de diciembre y mantiene una programación continua orientada a visitantes nacionales e internacionales. Además, gran parte de su economía turística está estructurada alrededor de esta experiencia, con hoteles, agencias de excursiones y servicios que funcionan todo el año bajo el concepto de Navidad permanente.



Sin embargo, según reportó The New York Times, no todo en esta ciudad es festividad, pues algunos vecinos también se quejan sobre el crecimiento acelerado del turismo asociado a Papá Noel sobre la vida cotidiana. Durante la temporada alta, que se extiende de octubre a marzo, la ciudad recibe una cantidad de visitantes que supera varias veces su población residente. Esto se traduce en aceras saturadas, ruidos constantes a cualquier hora, congestión en espacios básicos como supermercados y transporte público, además de una pérdida progresiva de la tranquilidad en sectores residenciales.



Para muchos habitantes, especialmente estudiantes y adultos mayores, la presencia permanente de turistas ha transformado rutinas simples en situaciones de incomodidad. Además, se suma el problema de la vivienda, con el aumento de alojamientos de corta estancia a través de plataformas de alquiler turístico que ha reducido las opciones para residentes permanentes y consigo se han encarecido los precios y obligado a otras personas a mudarse de la ciudad. Aunque buena parte de la economía local depende del turismo, un sector de la población considera que su expansión no ha sido debidamente regulada.



¿Qué debe tener en cuenta si planea viajar a Rovaniemi, Finlandia?

Según indica National Geographic, Rovaniemi cumple funciones administrativas, educativas y culturales dentro de la región de Laponia. Alberga instituciones de educación superior, centros de investigación y museos que documentan la historia del Ártico. Uno de los más relevantes es el Arktikum, que funciona como museo regional y centro de ciencias. Sus exposiciones abordan temas relacionados con la geografía ártica, el cambio climático, las condiciones de vida en latitudes extremas y los pueblos originarios del norte de Europa.

Para las personas que quieran visitar Rovaniemi, deben tener en cuenta que presenta una de las mayores variaciones térmicas de Finlandia. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los -25 grados centígrados, mientras que en verano pueden superar los 20 grados; estas condiciones generan dos fenómenos naturales: la noche polar, cuando el sol no se eleva por encima del horizonte durante varias semanas, y el sol de medianoche, cuando la luz solar se mantiene durante las 24 horas.

Estas particularidades influyen directamente en la vida cotidiana, el transporte y el turismo. Durante los meses de invierno, la ciudad concentra actividades relacionadas con la nieve y el hielo, como esquí de fondo, recorridos en motos de nieve, desplazamientos en trineos con perros y observación de la aurora boreal. En verano, en cambio, aumentan las actividades fluviales, el senderismo, el ciclismo y las estancias en zonas rurales cercanas.

Rovaniemi cuenta con conexión aérea regular desde Helsinki, así como con vuelos internacionales directos en temporadas de alta demanda. También dispone de servicio ferroviario nocturno, considerado una alternativa al transporte aéreo. Dentro de la ciudad, el desplazamiento se realiza principalmente mediante autobuses locales y recorridos a pie, dado que el centro urbano es de dimensiones reducidas. En términos demográficos, Rovaniemi concentra cerca de un tercio de la población de toda la Laponia finlandesa, lo que la posiciona como un nodo regional en materia de servicios, educación y comercio.

