Así quedó el calendario académico oficial 2026 para colegios en Medellín: dan fechas de vacaciones

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, oficializó el calendario académico general para el año escolar 2026 en los establecimientos educativos estatales y aquellos que operan bajo cobertura educativa contratada. La decisión reglamenta la organización del tiempo escolar para educación preescolar, básica y media.

De acuerdo con la resolución, la vigencia del calendario académico 2026 inicia el 22 de diciembre de 2025 y se extiende hasta el 27 de diciembre de 2026. Este período contempla las semanas de clase, los tiempos destinados al receso estudiantil, las vacaciones de los docentes y las jornadas de desarrollo institucional.

El documento precisa que las instituciones educativas deberán organizar sus cronogramas internos respetando tanto lo dispuesto en la resolución como lo establecido en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), sin alterar la distribución de tiempos definida por la normativa nacional.



Calendario académico 2026 en colegios de Medellín

Para el año 2026, la Alcaldía de Medellín estableció 40 semanas de trabajo académico efectivo con estudiantes, distribuidas en cuatro grandes periodos a lo largo del año:



Calendario académico para estudiantes

Del 26 de enero al 29 de marzo de 2026: 9 semanas de clase.

9 semanas de clase. Del 6 de abril al 21 de junio de 2026: 11 semanas de clase.

11 semanas de clase. Del 13 de julio al 4 de octubre de 2026: 12 semanas de clase.

12 semanas de clase. Del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2026: 8 semanas de clase.

Estas 40 semanas corresponden a lo exigido por la normativa nacional del Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento de las horas mínimas de formación en los niveles de preescolar, básica y media.

Desarrollo institucional: seis semanas para docentes y directivos



Vacaciones de estudiantes

Para los estudiantes, el calendario contempla 13 semanas de receso distribuidas de la siguiente manera:



Del 22 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026: 5 semanas.

5 semanas. Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: 1 semana.

1 semana. Del 22 de junio al 12 de julio de 2026: 3 semanas.

3 semanas. Del 5 al 11 de octubre de 2026: 1 semana.

1 semana. Del 7 al 27 de diciembre de 2026: 3 semanas.

Uno de estos recesos corresponde a la semana establecida por el calendario nacional en la conmemoración del Descubrimiento de América, conforme a la normativa vigente.



Calendario académico para docentes

La Secretaría de Educación fijó también seis semanas destinadas a actividades de desarrollo institucional para docentes y directivos docentes, orientadas a la planeación académica, fortalecimiento pedagógico, evaluación del proceso educativo y actualización institucional. Estas semanas quedaron distribuidas así:



Del 12 al 25 de enero de 2026: 2 semanas.

2 semanas. Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: 1 semana.

1 semana. Del 6 al 12 de julio de 2026: 1 semana.

1 semana. Del 5 al 11 de octubre de 2026: 1 semana.

1 semana. Del 7 al 13 de diciembre de 2026: 1 semana.

Durante estos períodos no habrá atención regular a estudiantes, ya que los docentes están destinados a tareas internas propias del proceso educativo.



Vacaciones de docentes y directivos docentes

Las vacaciones para el personal docente y directivo se distribuirán en tres bloques, sumando siete semanas en total, como lo establece el Decreto 1075 de 2015:



Del 22 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026: 3 semanas.

3 semanas. Del 22 de junio al 5 de julio de 2026: 2 semanas.

2 semanas. Del 14 al 27 de diciembre de 2026: 2 semanas.

Estas fechas coinciden en gran parte con los recesos estudiantiles, aunque no son idénticas en todos los casos.



Calendario académico para colegios en Medellín no puede ser modificado

La resolución recuerda que la competencia para modificar el calendario académico es exclusiva del Gobierno Nacional. Ni las autoridades locales, ni los consejos directivos, rectores o directores de los establecimientos educativos están facultados para autorizar cambios en la distribución de los días lectivos o en la jornada escolar.



Tampoco pueden autorizar reposición de clases por ceses de actividades, excepto cuando exista autorización expresa de las instancias nacionales competentes. Solo en casos excepcionales, como alteraciones del orden público, la entidad territorial certificada podrá hacer ajustes, siempre en el marco de la ley.



