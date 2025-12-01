Dato que Jhonier Leal habría dicho a su hermano en la cárcel tras homicidio: video y libreta clave

Cuatro años después del atroz doble homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, el caso continúa ventilando detalles desconocidos. Se debe destacar que Jhonier Leal ya fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión por este doble asesinato. Sin embargo, desde el centro reclusorio de Jamundí, Valle del Cauca, Carlos Andrés García, el menor de la familia, quien también está privado de su libertad, ha compartido nuevos pormenores sobre las actitudes de su familiar antes y después del hecho.

De esta forma lo dio a conocer Carlos Andrés, hermano e hijo de las víctimas mortales, quien cumple una condena de 15 años por abuso sexual contra menor de edad, a través de una entrevista exclusiva a Expediente Final de Caracol Televisión. Desde la cárcel adelantó que espera poder recuperar su libertad en aproximadamente un año y medio y que, al salir, tiene el propósito de ser considerado el principal heredero de los bienes de Mauricio Leal y su mamá.

Al respecto, indicó que afirma temer por su vida, especialmente porque considera a Jhonier un peligro, ya que "si le fue capaz de hacer eso a mi mamá, que era la propia mamá de él, y fue capaz de hacerle al propio hermano por la herencia, por la plata, ahorita ¿qué no puede hacer conmigo?, que yo soy hermano de él, pero por parte no más de mamá más no de papá". El temor, según dijo, es tan profundo que ha manifestado la intención de dejar un registro legal sobre su integridad: "Yo voy a poner una demanda por eso que si me llega a pasar algo a mí ya saben que fue él".



Lo que dijo Jhonier Leal tras el doble crimen: la llamada que le hizo

El testimonio de Carlos Andrés se centra en la "frialdad" que exhibió Jhonier desde el momento de la tragedia. El allegado recordó que al enterarse de los crímenes, se acercó a Jhonier "antes de que lo le dieran orden de captura a él y que empezara todo este proceso", de quien nunca había sospechado, ya que pensaba que "mi hermano le demostraba mucho amor a mi mamá".



Al confrontarlo, buscando respuestas sobre el parricidio, Carlos Andrés llamó y le preguntó a su hermano: "Junior, ¿cómo así que mataran a mi mamá y mi hermano?". Jhonier, describió, sin mostrar desesperación o llanto, respondió lacónicamente: "'Sí, Andrés, mataron a mi mamá y mi hermano'. Ni llorando, ni desesperado, nada así como si no hubiera sido familia de él". El comportamiento de Jhonier en ese momento y en las audiencias subsiguientes fue coherente con esta descripción, pues se le vio sin gesticular.



El detonante detrás de la doble tragedia se ha rastreado hasta un posible factor monetario y un profundo resentimiento. Carlos Andrés reveló que Jhonier le había confesado en una conversación que tenía problemas financieros. Jhonier le dijo: "Andrés estoy muy endeudado". Al preguntarle por el monto de la deuda, Jhonier precisó: "Estoy debiéndole como 300 millones de pesos al banco".

"Entonces yo le dije: 'Pues yo de aquí no le puedo ayudar porque yo cómo. Dígale a Mauricio'. Mire las palabras que él me dijo a mí: 'No, yo siempre que le digo a man', porque no dijo ni siquiera el hermano, dijo 'yo cada que le digo a ese man que nunca tiene plata, pero para pasear con los amigos, para pasear con mi mamá y para darle la gran vida gran lujo sí tiene plata". Otra evidencia conductual que desconcertó a Carlos Andrés fue ver a Jhonier usando ropa de Mauricio después de los hechos en varias entrevistas. Carlos Andrés le comentó a su abogada que no entendía "por qué él tenía la misma chaqueta que tenía mi hermano".



El video, la caja fuerte y la libreta clave: las pruebas no dichas en caso de Jhonier Leal

Entre los más recientes elemento descubiertos, que no fueron incluidos en la investigación, se encuentra el hallazgo de un video en el teléfono celular de Mauricio Leal, la cual sería "la última grabación que aparece en la galería de fotos". En el mismo se observa a la víctima mostrando presuntamente las puñaladas que tenía en su abdomen y a su lado a su madre, que yacía sin vida sobre la cámara. "Yo me acabo de enterrar los cuchillos", se le escucha decir al occiso.

La abogada de Carlos Andrés, Erika Sanguinetti, sostiene que Jhonier habría grabado a su propio hermano para enviar un mensaje antes de ultimarlo. "Ese video no lo sacaron las audiencias porque ese video lo hubiera incriminado más a él", aseguró el hermano menor. "Mauricio fue torturado porque es que indudablemente se nota, aparte que está completamente ido, alguien lo está grabando. El hecho de que ya te graben, que estés que estés en esa situación, tener a tu mamá ahí al lado ya muerta, es es muy fuerte, son imágenes muy fuertes y la verdad no sé qué pasó con el tema de la fiscalía ahí, porque hubiera sido una prueba muy importante para la responsabilidad que hoy tenemos en el fallo", precisó la letrada.

Otro elemento clave es una libreta o agenda que apareció después de que el caso ya estaba cerrado. Expediente Final obtuvo acceso a este material, el cual contiene frases de las cuales no se tiene certeza de si fueron escritas por Mauricio o Jhonier. La libreta incluye anotaciones como: "Todo fue una farsa. Te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden cultos solo a tu cuerpo.", "Te llevo en el pensamiento más no en el corazón" y otras frases críticas: "Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa. Ahí viene la soledad".

Sumado a la incertidumbre legal de los bienes, Carlos Andrés asegura que había una caja fuerte en la casa de la familia Leal, la cual contenía supuestamente alrededor de 4.000 millones de pesos en joyas, dinero y relojes fino. "Mi tía, que fue la que me dio la mala noticia, una vez hablando con ella me dijo: 'Papi, pon mucho cuidado de que su mamá y su hermano tienen una caja fuerte dentro de la casa y hay muchas joyas y mucho dinero'", expresó el allegado, quien detalló que un presunto investigador le confirmó que esa caja estaba abierta y "se la robó Junior". Este dinero, según el testimonio, podría ser la razón por la que Jhonier estaría viendo una presunta "vida de lujos allá en esa cárcel", con una celda solo para él.

"Johnny está viendo una vida de lujos más allá de esa cárcel. Está en el patio seis y tiene una celda para él solo viviendo como un lujo. Imagínate", aseguró y dijo, "me imaginó que fue con la plata que se sacó de la caja fuerte y de los bancos".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.