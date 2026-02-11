Palabras de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, tras un mes de luto: "Santi ya dijo papá"

El 10 de febrero se cumplió un mes de la muerte de Yeison Jiménez, el cantante de música popular que falleció en un trágico accidente aéreo en los primeros días del año. En medio del dolor, fue Sonia Restrepo, viuda del artista, la que conmovió a los colombianos con sus palabras sobre la manera en la que atraviesa el luto con su familia.

Las palabras de Restrepo se conocieron a través de una captura de pantalla que publicó ‘El Rey de las Extensiones’ en sus historias de Instagram, asegurando que estaba conmovido con el mensaje de la mujer. Esto luego de que ella colocara su perfil en privado porque denunció que había personas suplantándola en las redes sociales.



Esto dijo Sonia Restrepo tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez

En su publicación, Restrepo no solo mencionó el dolor que ha enfrentado en el último mes, sino que también le habló directamente a Yeison Jiménez, contándole lo que ha pasado con sus hijos en estos días de su ausencia. Una de las noticias más importantes que le dio a su pareja fue que Santiago, su hijo menor, ya dijo su primera palabra y fue 'papá'.

"Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón", empezó.



Sonia Retrepo reconoció que todavía tiene momentos en los que se sorprende a sí misma buscando a Yeison Jiménez en su almohada o en su lugar en la mesa, especialmente cuando quiere contarle algo. Algunas de esas cosas tan importantes como que "Santi ya dijo papá" y que "tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos".



La mujer también recordó las enseñanzas que el cantante le dejó a ella y a sus hijos: "a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías". Por supuesto recalcó la falta que hace la presencia del cantante y que piensa en la falta que hará a futuro en "cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte".

"Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar", agregó.

Restrepo no solo mencionó el vacío que sienten en casa cada día, sino también "orgullo que no cabe en el pecho" por la calidad e artista y persona que fue en vida Yeison Jiménez. "Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que los hizo cantar y sentir; nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos".

Finalmente, la mujer concluyó su mensaje señalando que "siento que llevo un milenio sin ti. Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO".

