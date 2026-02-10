Eclipse solar de 'anillo de fuego' llegará en febrero: conozca la fecha y dónde será visible

El próximo martes 17 de febrero de 2026 el calendario astronómico marca uno de los fenómenos más llamativos del año: un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”. La expectativa crece entre aficionados y expertos, quienes esperan ver el fenómeno astronómico.



Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo completamente. En este caso, el satélite natural se encuentra cerca de su apogeo, el punto más alejado de la Tierra en su órbita, por lo que su tamaño aparente es aproximadamente 1,1 % más pequeño que el del Sol.

Como consecuencia, la sombra más oscura de la Luna (umbra) no alcanza la superficie terrestre. En su lugar, llega la antumbra, lo que permite que un aro brillante de luz solar permanezca visible alrededor del disco lunar. Ese resplandor circular es el que da origen al nombre de “anillo de fuego”.

La duración máxima de la fase de anularidad será de 2 minutos y 20,9 segundos, según datos divulgados por la NASA.



¿Dónde será visible el eclipse?

La trayectoria principal de la anularidad será limitada y atravesará un corredor estrecho de aproximadamente 616 kilómetros de ancho, que recorrerá regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico adyacente.



De acuerdo con la NASA, la línea central del eclipse no cruzará continentes habitados, salvo territorio antártico. Por ello, la mayoría de las zonas pobladas del planeta solo podrán observar, en el mejor de los casos, un eclipse parcial superficial, con un oscurecimiento igual o inferior al 40 %.



Entre los puntos específicos donde se ha confirmado visibilidad parcial se encuentran:



Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se observará un 11 % del Sol cubierto a las 06:17 hora local.

donde se observará un 11 % del Sol cubierto a las 06:17 hora local. I sla Rey Jorge (Shetlands del Sur) , con un 83 % de oscurecimiento a las 10:12 hora local.

, con un 83 % de oscurecimiento a las 10:12 hora local. Punta Arenas, Chile, donde el fenómeno será leve: un 5 % de cobertura a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

También podrá apreciarse parcialmente en otras zonas del sur de África y en el extremo sur de Sudamérica como la Patagonian Argentina.

Colombia no se encuentra dentro de la trayectoria de anularidad ni en las zonas donde se prevé visibilidad parcial significativa.

El fenómeno estará concentrado en regiones del extremo sur del planeta, especialmente en áreas cercanas a la Antártida. Por lo tanto, desde territorio colombiano no será posible observar directamente el “anillo de fuego”.

Sin embargo, esta por verse si será transmitido, pues debido a su aislamiento geográfico y a que el amanecer ocurrirá en la mayoría de las áreas terrestres involucradas, la NASA no ha anunciado hasta ahora campañas científicas específicas, eventos masivos de divulgación ni transmisiones oficiales en directo para este eclipse.

Sin embargo, el interés por el fenómeno se mantiene alto en la comunidad científica, especialmente porque forma parte del Saros 121, un ciclo de eclipses que comenzó el 25 de abril del año 944 d. C. y que finalizará el 1 de junio de 2206. El evento del 17 de febrero será el número 75 dentro de esa secuencia.

