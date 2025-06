Así pude retirar mi vehículo de patios sin ser el titular en la tarjeta de propiedad

Una noche salí de la oficina en mi motocicleta y cometí una infracción de tránsito, específicamente, en la carrera 30 con calle 72. Momentos después, agentes de la Secretaría de Tránsito me hicieron el pare en la vía, por lo que tuve que detener mi vehículo y atender al llamado de las autoridades. Lo que yo no esperaba era que esa noche, siendo las 12:00, mi moto iba a ser inmovilizada, llevada a patios, y tuve que llegar a casa en un taxi.

Lo que más me preocupaba era que la motocicleta no estaba a mi nombre porque aún no se había completado el traspaso con la persona a la que se la compré. Pensé que iba a perder el vehículo o tenía que buscar a la persona que me lo vendió para que se dirigiera a patios y así poderlo retirar.

Sin embargo, el agente de Tránsito que inmovilizó mi moto me explicó algo que yo no sabía y era que las personas que cometen infracciones de tránsito en vehículos que no están a su nombre, puede hacer el retiro del mismo sin necesidad de que la persona que aparece como la propietaria en la tarjeta de propiedad haga presencia en patios para hacer efectivo el retiro.

No obstante, esto no aplica para todas las infracciones de tránsito o en todos los casos, pues, si el vehículo fue inmovilizado en la calle por mal parqueo o estuvo involucrado en algún accidente de tránsito, sí será el titular de la tarjeta de propiedad quien deberá ir a hacer el retiro.

Imagen de referencia - Colprensa

Al siguiente día, me dirigí al punto de atención de patios en Álamos Norte, ubicado en la transversal 93 #52-03. Allí, le comenté la situación a uno de los funcionarios de las grúas. Él me dejó ingresar al sitio con la tarjeta de propiedad del vehículo y una vez adentro conversé con una de las personas que hace el trámite para retirar vehículos de patios.

Ella me explicó que efectivamente una persona que comete una infracción de tránsito en un vehículo que no está a su nombre lo puede retirar siendo esta quien cometió la infracción y la multa que le hizo el agente de Tránsito esté a su nombre.

La siguiente tarea fue agendar la cita a través de la plataforma de la Ventanilla Única de Servicios, ingresar el número de documento y contraseña registrados previamente, seleccionar el trámite de salida de patios, escribir el número de la placa del vehículo y el sistema me informó cuál fue el tipo de infracción que cometí para realizar las validaciones correspondientes.

No todas las infracciones pueden ser gestionadas a través de la Ventanilla Única de Servicios. Si su comparendo corresponde a alguno de los siguientes códigos: F (embriaguez), D12 (consulta de reincidencias), B07, C01, C16, C18 o C28 (por subsanaciones), o si se trata de un caso especial, será redirigido automáticamente al Centro de Servicios, ubicado en la Calle 13 #37-35.

Una vez se realizó la validación, pude elegir el día de la cita, a mi correo llegó la notificación y el día de la cita tuve que presentar el código QR que llegó a mi correo. Si usted no ve el QR en su bandeja de entrada, verifique en correo no deseado o spam.

Patios Álamos - Secretaría de Movilidad de Bogotá

¿Cómo retirar un vehículo de patios?

Para retirar un vehículo de los patios, los ciudadanos deben seguir una serie de pasos que varían ligeramente según la ciudad, pero en general incluyen los siguientes:



Subsanar la infracción : antes de iniciar el trámite, es obligatorio corregir la causa por la cual el vehículo fue inmovilizado. Por ejemplo, si fue por falta de SOAT o revisión técnico-mecánica, estos deben estar vigentes antes de solicitar la salida del vehículo.

: antes de iniciar el trámite, es obligatorio corregir la causa por la cual el vehículo fue inmovilizado. Reunir la documentación : se debe presentar: documento de identidad del propietario o autorizado, licencia de tránsito del vehículo, licencia de conducción, SOAT vigente y certificado de revisión técnico-mecánica (si aplica).

: se debe presentar: documento de identidad del propietario o autorizado, licencia de tránsito del vehículo, licencia de conducción, SOAT vigente y certificado de revisión técnico-mecánica (si aplica). Pagar los costos : incluye el valor de la grúa, el tiempo de permanencia en patios y, en algunos casos, la multa correspondiente. Estos pagos pueden hacerse en línea a través de plataformas como PSE.

: incluye el valor de la grúa, el tiempo de permanencia en patios y, en algunos casos, la multa correspondiente. Solicitar la orden de salida : en ciudades como Bogotá, este trámite puede hacerse virtualmente a través del portal de la Secretaría de Movilidad, donde se agenda una cita, se verifica la identidad y se cargan los documentos en PDF.

: en ciudades como Bogotá, este trámite puede hacerse virtualmente a través del portal de la Secretaría de Movilidad, donde se agenda una cita, se verifica la identidad y se cargan los documentos en PDF. Retirar el vehículo: una vez emitida la orden, se puede retirar el vehículo del patio asignado.

