Dos colombianos son señalados de desaparecer a una pareja de franceses que les había dado trabajo

Los ciudadanos colombianos María Cubillos Durán y Carlos Ortiz Álvarez fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la desaparición de una pareja francesa ocurrida en septiembre de 2019 en una zona rural de la comuna de Vanxains, en el departamento de Dordoña, suroeste de Francia, informó este jueves la Fiscalía. Los acusados "trabajan en la propiedad de la víctima y estaban en un proceso de asilo para obtener la residencia en Francia", según la Fiscalía colombiana.

"Los hoy procesados habrían sido las últimas personas que tuvieron contacto con las víctimas en una finca agrícola", agregó la institución en un comunicado.

Las autoridades también los señalan de haberse apoderado de un computador portátil y tarjetas bancarias pertenecientes a los ciudadanos franceses, con las cuales presuntamente adquirieron joyas, electrodomésticos y ropa de marca por un valor superior a los 15.000 euros (cerca de 18.000 dólares al cambio de hoy).



Un fiscal especializado les imputó los delitos de "concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado", y un juez ordenó enviarlos a prisión.



Según la Fiscalía, la pareja colombiana también es señalada de pertenecer a una organización delincuencial transnacional dedicada al hurto en distintas modalidades en Francia, España y otros países europeos.

Tanto Durán como Ortiz fueron capturados en operativos conjuntos realizados en Bogotá, "en los que se incautaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, tarjetas bancarias, documentos de identidad extranjeros y equipos informáticos", informó la Fiscalía.

El proceso se lleva a cabo en Colombia en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional previstos en la Convención de Palermo de 2000, ante la inexistencia de un tratado de extradición con Francia, lo que permitió el intercambio de información y material probatorio con las autoridades de ese país.

