En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
EMERGENCIA ECONÓMICA
CUBA
ACCIDENTE AVIÓN SATENA
EMPLEOS DIAN
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Dos colombianos son señalados de desaparecer a una pareja de franceses que les había dado trabajo

Dos colombianos son señalados de desaparecer a una pareja de franceses que les había dado trabajo

María Cubillos Durán y Carlos Ortiz Álvarez fueron judicializados por su presunta responsabilidad en este caso, que se remonta a septiembre de 2019. Las autoridades también los señalan de robar las pertenencias de las víctimas.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
María Cubillos Durán y Carlos Ortiz Álvarez.
María Cubillos Durán y Carlos Ortiz Álvarez.
Suministrada

Los ciudadanos colombianos María Cubillos Durán y Carlos Ortiz Álvarez fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la desaparición de una pareja francesa ocurrida en septiembre de 2019 en una zona rural de la comuna de Vanxains, en el departamento de Dordoña, suroeste de Francia, informó este jueves la Fiscalía. Los acusados "trabajan en la propiedad de la víctima y estaban en un proceso de asilo para obtener la residencia en Francia", según la Fiscalía colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Los hoy procesados habrían sido las últimas personas que tuvieron contacto con las víctimas en una finca agrícola", agregó la institución en un comunicado.

Últimas Noticias

  1. Presidente Petro decreta emergencia económica.
    Presidente Petro decreta emergencia económica.
    Getty Images / Colprensa
    JUDICIAL

    Corte Constitucional suspende de manera provisional decreto de emergencia económica, ¿qué implica?

  2. Abren investigación contra Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas en Fusagasugá
    Colprensa
    JUDICIAL

    Abren investigación contra Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas en Fusagasugá

Las autoridades también los señalan de haberse apoderado de un computador portátil y tarjetas bancarias pertenecientes a los ciudadanos franceses, con las cuales presuntamente adquirieron joyas, electrodomésticos y ropa de marca por un valor superior a los 15.000 euros (cerca de 18.000 dólares al cambio de hoy).

Un fiscal especializado les imputó los delitos de "concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado", y un juez ordenó enviarlos a prisión.

Según la Fiscalía, la pareja colombiana también es señalada de pertenecer a una organización delincuencial transnacional dedicada al hurto en distintas modalidades en Francia, España y otros países europeos.

Publicidad

Tanto Durán como Ortiz fueron capturados en operativos conjuntos realizados en Bogotá, "en los que se incautaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, tarjetas bancarias, documentos de identidad extranjeros y equipos informáticos", informó la Fiscalía.

El proceso se lleva a cabo en Colombia en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional previstos en la Convención de Palermo de 2000, ante la inexistencia de un tratado de extradición con Francia, lo que permitió el intercambio de información y material probatorio con las autoridades de ese país.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Francia

Personas desaparecidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad