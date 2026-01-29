La lluvia de meteoros que habrá en febrero 2026 y se podrá ver desde Colombia: fecha y hora exacta

Durante los primeros días de febrero de 2026, el cielo nocturno del hemisferio sur ofrecerá un espectáculo astronómico poco frecuente para esta época del año. Se trata de la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas, un fenómeno que, aunque de actividad moderada, será el principal evento de este tipo durante el mes y podrá observarse desde gran parte de Sudamérica si las condiciones lo permiten.

Las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra atraviesa corrientes de pequeños fragmentos dejados por cometas o asteroides a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Estas partículas, llamadas meteoroides, suelen ser muy pequeñas, muchas veces del tamaño de un grano de arena. Al entrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad, interactúan con el aire, se calientan y se desintegran, generando los destellos luminosos conocidos como meteoros o "estrellas fugaces". En el caso de las Alfa Centáuridas, el cuerpo progenitor exacto aún no ha sido identificado.



Las Alfa Centáuridas estarán activas entre el 31 de enero y el 20 de febrero, pero su mayor actividad se concentrará alrededor del 8 de febrero. En el momento del pico, se espera una tasa promedio de hasta seis meteoros por hora. Aunque esta cifra puede parecer baja en comparación con lluvias más conocidas como las Perseidas o las Gemínidas, en ocasiones las Alfa Centáuridas han sorprendido con incrementos breves en la actividad, alcanzando decenas de meteoros por hora durante cortos periodos.



Fecha y hora exacta para ver lluvia de meteoros de febrero en Colombia

Según lo indicado por Astro Bitácora, para los observadores en Colombia y países cercanos, la lluvia podrá verse desde aproximadamente las 11:10 de la noche del 7 de febrero hasta el amanecer del día siguiente. El mejor momento será durante las horas previas a la salida del Sol, cuando el radiante alcanza una mayor altura en el cielo. En Argentina y Chile, el fenómeno será visible durante prácticamente toda la noche, mientras que en México y Centroamérica se podrá observar desde la madrugada. En contraste, desde la Península Ibérica el evento no será visible, y en las Islas Canarias solo podrá apreciarse poco antes del amanecer.



En 2026, las condiciones de visibilidad serán relativamente favorables, pues el pico de la lluvia ocurrirá poco antes del cuarto menguante, lo que significa que la Luna estará iluminada en un 63%. Aunque la luz lunar puede dificultar la observación de los meteoros más tenues, su interferencia será moderada, especialmente después de la medianoche, cuando el satélite natural se encuentre más bajo en el cielo. En zonas rurales o costeras, donde la contaminación lumínica es menor, las posibilidades de observar más meteoros aumentan considerablemente.



Consejos para ver las lluvias de meteoros

Si desea disfrutar al máximo de las lluvias de estrellas de 2026, astrónomos de NatGeo dan estos consejos útiles para mejorar la experiencia de observación.

Busque un lugar oscuro y libre de contaminación lumínica

Las lluvias de estrellas son fáciles de observar a simple vista, los binoculares en algunas lluvias podrían ayudarle a ver los meteoros más debiles.

Permítase unos 20 minutos al aire libre para que sus ojos se adapten completamente a la oscuridad del cielo nocturno.

Si va a observar estas lluvias de estrellas durante varias horas lleve ropa abrigada y cómoda.

Las lluvias de estrellas son una oportunidad para relajarse y conectar con la naturaleza. Se recomienda disfrutar del cielo estrellado.

¿Qué se debe tener en cuenta para observar las siguientes lluvias de meteoros?

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), señala que las lluvias se observan mejor después de la medianoche, cuando el radiante se eleva en el cielo. Sin embargo, la visibilidad depende en gran medida de la fase de la Luna, ya que una luna brillante puede ocultar los meteoros más débiles. Por eso, cada año las condiciones cambian, incluso si las fechas de los picos se mantienen similares. Algunas de las principales lluvias de estrellas que restan en 2026 incluyen:



Líridas (abril): Estarán activas entre el 14 y el 30 de abril, con pico la noche del 21 al 22. Son meteoros de intensidad media y en 2026 ofrecerán buenas condiciones de observación, ya que la interferencia lunar será mínima al estar al 27% y aunque se observan mejor desde el hemisferio norte, desde el sur estarán visibles aunque en menor intensidad.

Estarán activas entre el 14 y el 30 de abril, con pico la noche del 21 al 22. Son meteoros de intensidad media y en 2026 ofrecerán buenas condiciones de observación, ya que la interferencia lunar será mínima al estar al 27% y aunque se observan mejor desde el hemisferio norte, desde el sur estarán visibles aunque en menor intensidad. Eta Acuáridas (mayo): Relacionadas con el cometa 1P/Halley, se extienden del 19 de abril al 28 de mayo, con su máximo el 5 y 6 de mayo. Son más visibles desde el hemisferio sur cercano a los tropicos australes por lo que podría ser visible en Colombia, sin embargo, en 2026 su observación se verá afectada por una luna llena al 84% muy iluminada.

Relacionadas con el cometa 1P/Halley, se extienden del 19 de abril al 28 de mayo, con su máximo el 5 y 6 de mayo. Son más visibles desde el hemisferio sur cercano a los tropicos australes por lo que podría ser visible en Colombia, sin embargo, en 2026 su observación se verá afectada por una luna llena al 84% muy iluminada. Perseidas (agosto): Consideradas la lluvia de estrellas más popular, estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto, con pico entre el 12 y 13 de agosto. En 2026, las condiciones serán ideales, ya que coinciden con luna nueva, lo que permitirá observar entre 30 y 50 meteoros por hora en cielos oscuros.

Consideradas la lluvia de estrellas más popular, estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto, con pico entre el 12 y 13 de agosto. En 2026, las condiciones serán ideales, ya que coinciden con luna nueva, lo que permitirá observar entre 30 y 50 meteoros por hora en cielos oscuros. Leónidas (noviembre): Famosas por sus tormentas históricas, tendrán su pico entre el 16 y 17 de noviembre. Aunque no se esperan tormentas en 2026, sí se prevé una actividad moderada con condiciones aceptables.

Famosas por sus tormentas históricas, tendrán su pico entre el 16 y 17 de noviembre. Aunque no se esperan tormentas en 2026, sí se prevé una actividad moderada con condiciones aceptables. Gemínidas (diciembre): Cerrando el año, las Gemínidas estarán activas del 4 al 17 de diciembre, con máximo entre el 13 y 14. Suelen ser la lluvia más intensa del calendario anual y en 2026 contarán con condiciones favorables, con poca interferencia lunar durante buena parte de la noche.

