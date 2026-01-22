Estas son las carreras del futuro que puede estudiar gratis en el Sena en 2026

Elegir qué estudiar sigue siendo una de las decisiones más importantes para miles de jóvenes y adultos en Colombia, especialmente en medio de los cambios en el mercado laboral, la transformación tecnológica y la necesidad de adquirir habilidades que permitan una inserción laboral más rápida. De hecho, distintos estudios académicos, como los realizados por universidades y empresarios, coinciden en que las áreas con mayor proyección en los próximos años están relacionadas con tecnología, salud, gestión empresarial, finanzas, sostenibilidad y servicios.



Por ejemplo, Bill Gates sostiene que las próximas décadas pueden inaugurar una nueva etapa de avances, impulsada principalmente por la aceleración de la inteligencia artificial y la innovación científica. Y aunque el cofundador de Microsoft señaló que muchas profesiones corren el riesgo de ser desplazadas, hay unas que se mantendrán firmes. Entre las carreras que recomienda estudiar el empresario se encuentran las relacionadas con las energías limpias, las biociencias y la inteligencia artificial, una de las que más preocupa en la actualidad.

Un estudio de la Universidad Javeriana coincide con el planteamiento del filántropo, destacando que las tendencias globales y nacionales siguen líneas con énfasis más fuerte en tecnología, ciencias aplicadas, sostenibilidad y ciencias sociales. Es por eso que múltiples universidades y centros educativos en Colombia han ampliado su oferta académica para alinearse con las expectativas del futuro laboral; entre estas se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que ya abrió su Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia para 2026, una convocatoria que incluye más de 200 programas gratuitos y más de 41.000 cupos en todo el país.



Las carreras del futuro que ofrece el Sena en su primera convocatoria 2026

El Sena explicó en un comunicado que sus programas están diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral colombiano y fortalecer las competencias técnicas, tecnológicas y operativas de sus aprendices. La convocatoria está dirigida tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros con situación migratoria regular, e incluye niveles de formación que van desde auxiliar y operario hasta técnico, tecnólogo y profundización técnica. Además, la entidad presenta esta oferta como una alternativa para quienes buscan formar sus primeros pasos en lo que se conoce como "carreras de alta demanda".

El término hace referencia a aquellas áreas del conocimiento en las que las empresas requieren más profesionales de los que actualmente se encuentran disponibles. Esta necesidad puede surgir de procesos de automatización, aparición de nuevas industrias, envejecimiento poblacional, migración hacia energías limpias o transformaciones en la forma de comunicarnos y trabajar. De acuerdo con la Universidad Javeriana, la innovación tecnológica, los cambios sociales, retos ambientales y la globalización económica son algunos de los factores que más influyen en que se cree la alta demanda.



Sector tecnológico

Entre los programas con mayor oferta dentro del Sena se destacan aquellos vinculados al sector tecnológico, una de las áreas con mayor crecimiento tanto en Colombia como a nivel global. El programa de Análisis y Desarrollo de Software, por ejemplo, se alinea con la creciente demanda de desarrolladores, programadores y especialistas en soluciones digitales, perfiles cada vez más requeridos por empresas privadas y entidades públicas.



En esta misma línea, el Sena también ofrece programas como Sistemas Teleinformáticos, que permiten a los aprendices adquirir competencias en programación, manejo de sistemas, soporte tecnológico y desarrollo de soluciones digitales, habilidades que son cada vez más valoradas en sectores productivos que requieren automatización y gestión eficiente de la información.



Sector administrativo y financiero

En el ámbito administrativo y financiero, la oferta incluye programas como Gestión Empresarial, Gestión Administrativa, Gestión de Negocios y Finanzas y Gestión Contable y de Información Financiera, áreas que coinciden con la alta demanda de profesionales capaces de interpretar datos, administrar recursos y tomar decisiones estratégicas. Estas áreas también hacen parte de la oferta del Sena y se proyectan como opciones de formación con amplias posibilidades de empleo, tanto en el sector público como en el privado.



Sector salud

Programas técnicos y auxiliares en Enfermería, Promotor de Salud y Atención Integral al Paciente Domiciliario del Sena también responden al crecimiento de la demanda en servicios de salud, impulsado por el aumento poblacional, el envejecimiento de la sociedad y la necesidad de ampliar la cobertura de atención, especialmente en regiones donde el acceso a servicios de salud sigue siendo limitado.



Sector ambiental

Otro eje que comienza a ganar mayor protagonismo en el mercado laboral es el relacionado con la sostenibilidad, la transición energética y las energías limpias. En esta convocatoria, el Sena también incluyó programas de profundización técnica como Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos, un tipo de formación que responde a la creciente necesidad de personal capacitado en energías renovables, un sector que avanza tanto en Colombia como a nivel internacional.



En el sector industrial, se ofertan programas como Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono, Mecánica Industrial y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado, perfiles que continúan siendo fundamentales para la infraestructura, la construcción y la industria manufacturera. Áreas como logística, recursos humanos, turismo, gastronomía y servicios también fueron incluidas en la primera oferta del año del Sena.



Todo lo que debe saber sobre las inscripciones a programas del Sena en 2026

La 'Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia' del Sena, correspondiente a 2026, es una de las convocatorias más amplias de la entidad en términos de cobertura y diversidad de programas. La iniciativa contempla niveles de formación que van desde auxiliar y operario hasta técnico, tecnólogo y programas de profundización técnica, con el objetivo de responder a las necesidades actuales del mercado laboral colombiano, según indicó la entidad en un comunicado.

Las inscripciones del Sena estarán disponibles únicamente a través de Betowa, la nueva plataforma digital del Sena que reemplaza a la antigua herramienta SofiaPlus. Este aplicativo funciona como un asistente virtual que orienta a los aspirantes durante el proceso de búsqueda de programas, registro e inscripción. En esta ocasión, la convocatoria contará con más de 200 programas y más de 41.000 cupos distribuidos a nivel nacional, lo que permitirá que personas de diferentes contextos puedan acceder a procesos formativos sin costo.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 29 de enero y el 3 de febrero, por medio de Betowa. El proceso de inscripción se compone de cinco pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar el apartado de "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la opción "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

y seleccionar la opción , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

