EE. UU. impondrá aranceles a países que le vendan petróleo a Cuba: Trump lanzó amenaza a la isla

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. "Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba. En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, y que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.



Además, subraya, Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".



Según la orden, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.



La amenaza de Trump a Cuba

Trump, además, afirmó este jueves que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. "Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

El presidente fue preguntado sobre si está intentando "ahogar" a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es "muy dura", pero aseguró que el país caribeño es "una nación fallida". "Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.



La respuesta desde Cuba

El presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, acusó este jueves al gobierno Trump de tratar de buscar un "genocidio" con su decisión de imponer aranceles a quien venda o suministre petróleo a la isla. El comentario, emitido en una sección especial del noticiero nocturno de la televisión estatal cubana, es la primera reacción desde la isla a la medida estadounidense. El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente.

"¿Qué se busca? Se busca un genocidio del pueblo cubano y, de materializarse por los aranceles, el efecto sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,... en resumen, toda las esferas de la vida, la asfixia del Gobierno estadounidense", argumentó.

¿Qué países se verían afectados?

Los envíos de petróleo a Cuba es uno de los temas más sensibles para la economía cubana, sumida en una profunda crisis, y también uno de los mejor guardados por su Gobierno, que reserva con recojo los datos sobre la recepción de carburantes y sus contratos con países aliados. La isla depende de la importación de carburantes para echar a andar su endeble sistema eléctrico. Desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, los apagones, un problema crónico, se han intensificado. En amplias zonas del país superan las 20 horas diarias.

A falta de cifras públicas, distintos cálculos independientes estiman que Cuba precisa actualmente de unos 110.000 barriles de petróleo al día. De ellos, algo más de 40.000 diarios se obtienen de pozos en la costa norte de la isla. Cuba debe importar los restantes 70.000 (aunque la falta de divisas hace que esa cifra no se alcance, lo que provoca apagones y escasez de combustible).

Venezuela envió en 2025 unos 27.000 barriles diarios a Cuba, según el servicio especializado de Reuters; mientras que Rusia aportó cerca de 6.000 diarios y México, entre 6.000 y 12.000, dependiendo de las estimaciones, que EFE no puede verificar de forma independiente. Tampoco es posible comprobar si los carburantes son parte de acuerdos de colaboración en los que La Habana envía como compensación a personal médico, si se compromete a un pago a créditos, si el suministro se enmarca como un donativo o si se determina una cantidad por debajo del precio del mercado.

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba consultadas por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, el 65 % del combustible que necesita el país es para alimentar a las termoeléctricas, obsoletas con más de cuatro décadas de explotación.

De igual manera, según una investigación de The New York Times, Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela como una vía para abastecerse de divisas, ante la caída en picado del turismo y de las remesas. En otros momentos puntuales se han confirmado envíos a través de otros países, como sucedió con Argelia a través de un acuerdo de cooperación tras la visita a ese país del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en 2022.

EFE