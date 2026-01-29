Hallan caja negra del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander: avanza investigación

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y Luis Alfonso Martínez, director general de la Aeronáutica Civil, entregaron nuevos detalles de la investigación en curso tras el accidente aéreo que involucró a un avión al servicio de la aerolínea estatal Satena que se estrelló cuando volaba en Norte de Santander, entre Cúcuta y Ocaña, con 15 personas a bordo y quienes fallecieron en el siniestro.

El Ministerio de Transporte informó que, en efecto, la Aerocivil confirmó que los grabadores de datos de vuelo (FDR) y de voz de cabina (CVR), así como la baliza de emergencia, ya se encuentran bajo custodia de las autoridades, lo que, según dijeron, permite avanzar en una fase clave de la investigación técnica del siniestro.

