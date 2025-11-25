En vivo
ESTILO DE VIDA

Astrofísico de Harvard asegura que el cometa 3I/ATLAS presenta "anomalías" inexplicables

El astrofísico de Harvard Avi Loeb asegura que el cometa 3I/ATLAS presenta al menos 12 anomalías que no encajan con la física de los cometas conocidos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de nov, 2025
NASA revela las primeras imágenes nunca antes vistas del cometa interestelar 3I/ATLAS: así se ve
Este cometa fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile. -
NASA

