En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Oración para rezar en familia hoy 24 de diciembre ante el Pesebre en la Nochebuena

Oración para rezar en familia hoy 24 de diciembre ante el Pesebre en la Nochebuena

En la víspera de Navidad, las familias se reúnen alrededor del pesebre para iniciar la Nochebuena con un momento de oración, cantos y reflexión.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Oración para rezar en familia este 24 de diciembre ante el Pesebre en la Nochebuena
En la víspera de Navidad, las familias se reúnen alrededor del pesebre para iniciar la Nochebuena. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad