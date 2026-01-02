En vivo
Calendario lunar de enero 2026: cuándo debería cortarse el cabello, según las fases de la Luna

Calendario lunar de enero 2026: cuándo debería cortarse el cabello, según las fases de la Luna

Los primeros días de Luna creciente son excelentes para cortar el cabello buscando que crezca rápido, según el calendario lunar. Pero, si lo que desea es fortalecerlo, hay otras fechas recomendadas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de ene, 2026
Calendario lunar
Calendario lunar para cortarse el cabello en enero de 2026 -
Getty Images

