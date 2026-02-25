En vivo
BOGOTÁ  / Frustran atentado que planeaban hacer en Bogotá en marco de elecciones, informa mindefensa

Frustran atentado que planeaban hacer en Bogotá en marco de elecciones, informa mindefensa

Autoridades encontraron una fábrica de explosivos en el sur de la ciudad, que presuntamente es del Eln, informó el ministro de Defensa.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Frustran atentado terrorista que planeaban hacer en Bogotá en el marco de elecciones
Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se frustró un atentado terrorista que planeaban hacer en Bogotá. Las autoridades, en un operativo conjunto con la DEA, la Dijín, la Fiscalía y el Gaula militar, descubrieron una fábrica con explosivos que presuntamente pertenece a la guerrilla del Eln.

El sitio fue ubicado en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad, y allí fueron capturadas dos personas.

Lo que hallaron en la fábrica de explosivos

De acuerdo con lo informado oficialmente, en el sitio había granadas, cartuchos de armas de fuego, pólvora negra y otro tipo de artefactos.

Al parecer, iba a ser activado por un frente de guerra urbano, una instancia creada por la guerrilla del Eln que es dirigida por el comando central y que funciona a través de milicias en las ciudades.

Esta fábrica hizo recordar otros atentados terroristas en Bogotá como los perpetrados en el Centro Comercial Andino y en la Escuela de la Policía General Santander.

Noticia en desarrollo.

