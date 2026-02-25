En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | En llanto, alias Olmer, explosivita cercano a 'Iván Mordisco', se entrega al Ejército

Video | En llanto, alias Olmer, explosivita cercano a 'Iván Mordisco', se entrega al Ejército

Alias Olmer era cercano al círculo familiar de alias Iván Mordisco, pues sostuvo una relación sentimental con la sobrina del delincuente, por lo que gozaba de ciertas comodidades dentro de las disidencias.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de feb, 2026
Con lágrimas en su rostro y abrazando a los uniformados, alias Olmer, un joven de 22 años, se entregó a las autoridades. Información preliminar señala que era una de las personas cercanas a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien tiene a su cargo cinco estructuras o bloques de las disidencias de las Farc que delinquen en diversos del territorio nacional.

Alias Olmer, incluso, era cercano al círculo familiar de Vera Fernández, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 4.450 millones de pesos por información que permita su captura. Se presume que sostuvo una relación sentimental con la sobrina del jefe guerrillero, por lo que gozaba de ciertas comodidades y privilegios dentro de las disidencias.

Este joven, además, era explosivista y lideraba las confrontaciones contra la facción de alias Calarcá, apoyando los ataques para expandir su influencia en zonas del Guaviare. Las autoridades determinaron que hizo parte de la seguridad de alias Alonso 45, cabecilla del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, y del primer anillo de seguridad de 'Mordisco'.

El momento cuando alias Olmer se entrega al Ejército

El Ejército Nacional indicó que el hasta ahora disidente se escondía en el departamento del Amazonas, en un hotel, desde donde llamó a las autoridades y realizó varios movimientos para que el Gaula Militar y las unidades de Inteligencia lo pudieran localizar y llegar hasta la zona. Al parecer, estaba motivado por la presión que las Fuerzas Militares han ejercido contra los grupos criminales durante los últimos meses.

Es así como quedó en video el momento cuando los uniformados de la Brigada 26 del Ejército llegaron hasta el lugar donde estaba alias Olmer, quien rompió en llanto al verlos. En el clip se aprecia que el joven los saluda y luego los abraza, mientras que los militares le dicen "Tranquilo, estamos aquí para apoyarlo".

Una mujer que está presenciando la escena asegura: "Cuiden mucho al muchacho", y luego alias Olmer les pregunta a los soldados si pueden sacara algunas de sus pertenencias, a lo que ellos responden: "Traiga lo que tenga".

Comandante de las FF.MM. habla sobre 'Iván Mordisco'

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en entrevista de Noticias Caracol que durante los últimos dos años han realizado diversas operaciones y seguimientos contra la infraestructura de 'Mordisco'. "Le hemos neutralizado de su grupo cercano 122 hombres y así hemos venido arrinconándolo. 'Mordisco' tiene que ser el premio mayor, aseguró.

También, explicó cómo se han ido fraccionando los grupos ilegales: "Pasamos de tener tres, cuatro grupos, a tener ocho, nueve grupos, una fragmentación muy grande. Las Farc se se reparten en grupos residuales. Hoy tenemos la facción de 'Mordisco', la facción de Calarcá, la facción de la Segunda Marquetalia. Esto genera toda una dinámica especial, todos dedicados al narcotráfico, todos detrás de las rentas ilícitas de la minería ilegal. Entonces, ese es un mapa diferente. En cuando al ELN, un grupo que el 60% no está en el país, están en Venezuela. Es una estructura criminal claramente binacional".

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

