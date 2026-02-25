Estos tres gatos cambiaron la vida de una familia que nunca pensó en tener mascotas

En la familia López Useche nunca se contempló la idea de tener una mascota, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando adoptaron no a uno, sino a tres gatos que, pese a tener personalidades diferentes, se han convertido en los consentidos de la casa. (Lea también: ¿Perro o gato? Este es el tipo de mascota que debe elegir según su estilo de vida y casa)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sus ‘gathijos’ se llaman “Lennon, que es el mayor, tiene 4 añitos, y Nala y Milo, que son hermanitos y tienen 2 años”, cuenta Mauricio López, el papá de este hogar bogotano.

A su apartamento jamás había entrado un animal, pero todo cambió por su hija mayor, según relató él.



Lennon, el más tímido de los tres gatos

Mao, como lo llaman su familia y amigos, habla de la llegada de su primer gato, hace dos años.



“Fue por mi hija, porque ella tenía a Lennon, vivía ya independiente, pero se trasteó y en ese trasteo ella estuvo dos semanas aquí con nosotros”, recuerda. Durante su estancia “empezamos a convivir con Lennon, nos encariñamos muchísimo, nunca habíamos tenido una mascota y cuando ella ya tenía su nuevo apartamento, le dijimos que si nos dejaba a Lennon, porque nosotros teníamos más tiempo, más espacio para él, íbamos a estar más pendientes y ese fue como el inicio de este encariñamiento por los gatos”, agrega.



Querían adoptar otro gato, pero terminaron acogiendo a dos: la llegada de Nala y Milo

Un año después de haberle abierto las puertas de su casa a Lennon, Mao dice que lo veían “tan solo, sin compartir con otros gatitos, que entonces decidimos adoptar. Y pues por eso llegó Nala y llegó Milo también aquí a ser parte de la familia”.



Por recomendación de una amiga de la esposa de Mao contactaron a la fundación en la que se adoptan gatos. “Dentro de los requisitos está diligenciar un formulario, un poco para conocer si uno ha tenido interacción con animales, si uno es consciente de la responsabilidad que está asumiendo, de los cuidados que debe tener” porque, comenta, “las mascotas son un gasto adicional, entonces eso también lo revisan, asegurándose de que los gatos adoptados en este caso van a llegar a un hogar que los va a poder mantener, que les va a poder brindar sus necesidades básicas”.

Publicidad

Ese fue el primer filtro, pero Lennon, su primer gato, “nos garantizó ser candidatos a la adopción”, señala Mao.

Pensaron solo en una nueva mascota y “en la casa de adopción de los gatos nos habían enviado fotos de diferentes gatitos que tenían. Pasamos el filtro sobre las preguntas que le hacen a uno y cuando fuimos a recoger el que nos había gustado, la señora salió con dos gatitos diciendo que eran hermanos, que ellos recomendaban no separarlos”, comenta.

Publicidad

Admite que “cuando los vimos no nos dio el corazón para separarlos, y también creo que fue la mejor decisión haberlos traído a ellos dos”.

Lennon, Nala y Milo, los gatos de la familia López Useche - Cortesía Mauricio López

¿Qué tan fácil o difícil es el cuidado de un gato?

Mao recalca que sus mascotas “son muy de hábitos también, entonces nosotros ya tenemos el horario de limpieza establecido, el horario de las comidas también, les controlamos el tema de la cantidad de comida que les damos, el agua se las estamos cambiando dos veces por día también. Creo que mientras uno pueda suplirle como ese tipo de necesidad, eso se va a ver como reflejado en su salud y sobre todo en su comportamiento”.

Además, son esenciales los elementos que se adaptan en casa para darles una vida más tranquila a los gatos.

Mao detalla que inicialmente, con Lennon, había que “comprarle su arenera, comprarle sus bebederos, su plato de las comidas, obviamente una muy buena comida. Nos hemos asesorado siempre mucho de cuáles son las mejores recomendaciones para que ellos no se vayan a enfermar”.

Publicidad

“Cuando llegaron los otros dos gatos, pues lo mismo, cada uno tiene su platico de comida, tenemos dos areneras en sitios diferentes, tenemos varios puntos de hidratación en el apartamento, les tenemos juguetes por todo lado, rascadores, tenemos unas repisas para que ellos puedan moverse. A ellos les gusta mucho el tema de las alturas, entonces hemos ido adaptando el apartamento un poco para que ellos no se aburran aquí encerrados”, añade.

Dice que sus tres gatos “son muy curiosos y una que otra vez de pronto han hecho algún daño, pero ha sido mínimo. (…) Igual también ha sido importante el que ellos tengan tiempo para jugar, que puedan sacar toda esa energía, que tengan el tema de los rascadores, con eso no dañan los muebles”.

Publicidad

Es tanto el amor por sus tres mascotas, que hasta leen “sobre el comportamiento de los gatos. Hay unos gatos que son demasiado independientes, entonces sí necesitan tener su propio arenero, su propio platico de comida, pero no, ellos comparten. El secreto está en la limpieza de los mismos, entonces nosotros dos veces por día, sobre todo el tema de los areneros se los estamos limpiando, creo que en esa parte también hemos estado con suerte, porque nunca hemos tenido problemas de que ellos utilicen otro lugar del apartamento para hacer sus necesidades”, explica.

Además, tienen un guacal para cada uno. “Realmente lo único para los que los sacamos es cuando tienen su control en el veterinario o si de pronto ha sido necesario llevarlos al médico por algún tipo de enfermedad, de resto ellos siempre están aquí adentro”, comenta. (Lea también: ¿Quiere tener una mascota, pero no sabe si está listo? Estos tips le ayudarán a aclarar dudas)



Personalidades distintas, pero igual de cariñosos

Mao asegura que no imaginan sus vidas sin ellos porque “ya son parte de la familia, realmente se encariña uno mucho con los animales, con los gatos, son animales muy cariñosos; más allá de que son animales muy independientes, realmente son muy cariñosos y la manera como ellos expresan esos sentimientos realmente hace que uno cada día los quiera más”.

Y la forma de expresar ese amor, cuenta este padre de familia, es “cuando lo acompañan a uno. De pronto uno está en la sala y se hacen al lado de uno, cuando uno está viendo televisión vienen y se acuestan al lado de uno. Hay unos que se hacen muy pegados a ti, hay otros que se hacen encima de ti”, pero así “demuestran que te están cuidando y es una muestra de que confían ciegamente en ti”.

Lennon, Nala y Milo, los gatos de la familia López Useche - Cortesía Mauricio López

Aunque cada uno es distinto, los tres se complementan. “Nala es la más extrovertida, casi no le gusta que uno la esté cogiendo, es la que le gusta explorar, le gusta subirse a todo lado, ella es la que cuando traemos algo nuevo al apartamento es la primera en ir a mirar de qué se trata. Los otros dos son un poco más cautelosos”, detalla Mao.

Publicidad

Su hermano Milo, cuenta, “es el más tranquilo, si viene visita no se esconde, se deja consentir de las personas”, a diferencia de Lennon que “es el más tímido, entonces cuando llega alguien a visitarnos se esconde y hasta que la persona no se haya ido, o cuando ve que la persona empieza a interactuar con nosotros va saliendo despacito, a interactuar con nosotros y después de unas horas ya se comienza a acercar y se deja acariciar”.

Y a pesar de que no querían tener mascotas, no se arrepienten “nunca” de haberles dado un hogar a estos tres gatitos: “Creo que el cariño por ellos crece todos los días, creo que ha sido de las mejores decisiones que hemos podido tomar”. (Lea también: ¿Cómo es vivir no con uno ni dos, sino cuatro perros adoptados? Solo uno fue planeado)

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co