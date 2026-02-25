¿Ha visto a Rocky? Familia busca a su perro perdido que huyó de fuegos artificiales en sur de Bogotá

La familia de Rocky, un perrito de casi dos años, continúa su angustiosa búsqueda tras su desaparición el pasado 1 de enero en el barrio Casa Loma, localidad Ciudad Bolívar. Según relató Rubén, compañero de vida de Rocky, el canino se asustó por la pirotecnia de Año Nuevo y huyó, dejando a su familia en una incertidumbre que se prolonga por casi dos meses.



Recientemente, la esperanza ha vuelto a despertar. El 24 de febrero en horas de la mañana, Rocky fue visto por última vez en el barrio San José, localidad Rafael Uribe Uribe, específicamente en la dirección carrera 12H bis con 26, cerca del parque El Tunal. Quienes lo avistaron relatan que una persona que caminaba con dos perros le ofreció comida y se lo llevó, según lo narrado por Rubén.

“Lo hemos buscado desde el primero de enero hasta la fecha, sin descanso… queremos que vuelva a casa donde es querido, es amado y extrañado”, señaló Rubén, compañero de vida de Rocky, mientras describe la angustia de no saber dónde está su perrito desde hace casi dos meses.

Rocky tiene características físicas fácilmente identificables, cuenta con su collar, el cual es rojo, su pecho muestra irritación por una molestia en sus patitas, y la parte inferior del pecho, sus patas y la cola es amarilla. Tiene un año y 11 meses, y pese a su corta edad, es un miembro muy querido del hogar. La última foto de él fue publicada ayer en redes sociales, sumándose a varias publicaciones de personas que buscan ayudar a reunirlo con su dueño.



La familia hace un llamado a la comunidad de Bogotá para que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comuniquen al 310 8273958. Cada pista es valiosa para lograr el reencuentro de Rocky con quienes lo esperan con cariño.



Respecto a la persona que se lo llevó, Rubén dejó un mensaje solicitando ayuda: “Tenemos un vacío muy grande. En la foto se ve que nos extraña y él es muy afectuoso y cariñoso. Le agradeceríamos mucho que se pusiera en contacto con nosotros”, afirmó.

La desaparición de mascotas tras episodios de pirotecnia no es un caso aislado en Bogotá. En 2025 las localidades más afectadas fueron Suba, Kennedy y Engativá, concentrando el 43 % de los casos reportados. Les siguen Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar, con un 31 % acumulado de los incidentes.

En cuanto a las especies afectadas, los perros fueron los más perjudicados, representando el 74 % de los reportes, entre las principales afectaciones, el 31 % de los ciudadanos reportó miedo o estrés por explosiones, manifestado en sobresaltos, temblores y comportamientos de esconderse. Le siguen los intentos de huida o desorientación con un 21 %.

Por ahora, Rocky, el perrito perdido desde el 1 de enero, sigue desaparecido. Sin embargo, su familia confía en que la atención en redes sociales y la colaboración de vecinos y transeúntes en la localidad Rafael Uribe permitan que pronto regrese a casa.

