Fecha y hora exacta para observar eclipse lunar total de marzo 2026: ¿se podrá ver desde Colombia?

Un eclipse lunar total podrá verse desde distintas regiones del planeta el próximo 3 de marzo de 2026. Durante el evento, la Luna ingresará por completo en la sombra proyectada por la Tierra y adquirirá un tono rojizo, efecto por el que popularmente se lo denomina luna de sangre. De acuerdo con datos difundidos por la NASA, alrededor de 2.500 millones de personas se encontrarán dentro del área donde la totalidad será visible.

El fenómeno se desarrollará a lo largo de varias horas e incluirá distintas etapas: penumbral, parcial y total. La fase de totalidad, que es cuando el disco lunar queda completamente cubierto por la umbra terrestre, se extenderá durante aproximadamente 58 minutos, entre las 11:04 y las 12:02 (UTC). El punto máximo del eclipse ocurrirá a las 11:33 (UTC), momento en que la Luna estará más profundamente inmersa en la sombra de la Tierra.

En total, considerando todas sus fases, el eclipse tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos.



¿Dónde podrá verse el eclipse lunar total?

La totalidad será observable en el oeste de América del Norte, incluyendo regiones como Columbia Británica, California y Baja California, así como en Centroamérica y buena parte del este de Norteamérica, aunque en algunos puntos la Luna podría ocultarse en el horizonte poco después de terminar la fase total.



En el océano Pacífico y sus islas, el eclipse será visible durante la noche. Esto abarca territorios como Hawái, Guam, Fiyi y la Polinesia Francesa. También podrá apreciarse en Asia oriental, China, Japón, las Coreas, Taiwán y Filipinas, además de Australia y Nueva Zelanda, donde el fenómeno se desarrollará en horario nocturno.



En cambio, en Asia central y en amplias zonas de Sudamérica solo se alcanzarán a ver fases parciales o penumbrales. En Europa y África el eclipse no será visible, ya que el evento ocurrirá cuando la Luna esté por debajo del horizonte en esas regiones.

En Colombia, por ejemplo, el eclipse no se verá en su fase total. Lo que sí podrá observarse desde el territorio colombiano serán las fases penumbral y parcial, dependiendo de la ubicación exacta y de las condiciones meteorológicas. La Luna se ocultará antes de que inicie la totalidad, por lo que no se alcanzará a ver completamente roja desde Colombia.



¿Cómo funciona un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera casi perfecta y la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite natural. Esta configuración solo puede darse durante la fase de Luna llena. La Tierra proyecta dos tipos de sombra: la penumbra, que es más tenue, y la umbra, que es más oscura y definida. En la etapa penumbral la disminución de brillo es leve y puede resultar difícil de percibir a simple vista.

Cuando la Luna comienza a ingresar en la umbra se inicia la fase parcial, momento en el que parece que un "segmento" del disco lunar desaparece progresivamente. Finalmente, cuando queda completamente dentro de la umbra, se alcanza la totalidad.

A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección ocular, los eclipses lunares pueden observarse sin ningún tipo de filtro o instrumento especial. Basta con tener una vista despejada hacia el cielo. No obstante, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia al permitir apreciar con mayor detalle la superficie lunar y los cambios de tonalidad.



¿Por qué la Luna se ve roja, según la NASA?

El color rojizo característico de la "luna de sangre" se debe al mismo fenómeno físico que explica los atardeceres rojizos y el cielo azul durante el día. La luz del Sol, aunque parece blanca, está compuesta por diferentes longitudes de onda que corresponden a distintos colores, de acuerdo con lo explicado por la NASA. "Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna", indicó la agencia.

Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersan con mayor facilidad. Las tonalidades rojizas, en cambio, logran atravesar la atmósfera de manera más directa. Durante un eclipse total, la Tierra bloquea la luz solar directa hacia la Luna, pero parte de esa luz es filtrada y desviada por la atmósfera terrestre. Esa luz, enriquecida en tonos rojos y anaranjados, alcanza la superficie lunar y le da ese aspecto característico.

Quienes no puedan observar el fenómeno directamente o prefieran seguirlo con comentarios especializados podrán acceder a distintas transmisiones en vivo. El portal Time and Date ofrecerá cobertura con animaciones y mapas interactivos.

También el astrofísico italiano Gianluca Masi encabezará una emisión internacional con imágenes captadas desde distintos puntos del mundo, mientras que el servicio de visualización científica de la NASA Scientific Visualization Studio publicará animaciones y material explicativo sobre las distintas etapas del eclipse.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co