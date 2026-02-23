Ranking de las universidades más difíciles de ingresar: solo 3 de cada 100 personas lo logran

Ingresar a una universidad de alto prestigio continúa siendo uno de los mayores desafíos académicos para miles de jóvenes en todo el mundo. Cada año, decenas de miles de aspirantes presentan solicitudes a instituciones reconocidas por su trayectoria académica, su producción investigativa y la influencia de sus egresados; sin embargo, solo un pequeño porcentaje logra obtener un cupo.

Un reciente análisis de la guía educativa estadounidense Best Colleges, reveló cuáles son las instituciones con menores tasas de admisión, entre las que se encuentran varias universidades de élite en Estados Unidos, que de hecho algunas conforman la reconocida Ivy League. Varias de ellas aceptan menos del 5% de los aspirantes y exigen expedientes académicos sobresalientes, altos puntajes en exámenes estandarizados y un perfil integral del estudiante.

Algunas de estas universidades no valoran solo el rendimiento académico, también cuentan demás actividades como voluntariado, investigación, emprendimiento, participación en deportes o en proyectos culturales. Las universidades selectivas suelen destacar que desean estudiantes comprometidos con su entorno, capaces de aportar a la comunidad universitaria y de asumir responsabilidades más allá del aula, por eso algunas de estas solicitan un ensayo personal, donde el estudiante debe exponer sus motivaciones, experiencias y metas.



Lista de las universidades que son más selectivas con sus estudiantes

El estudio recogió cifras recientes del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS), donde identificaron que las universidades con las tasas de aceptación más bajas de Estados Unidos son la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), ambas con un 3% de admisión. Esto significa que, de cada 100 estudiantes que aplican, solo tres son aceptados.



En el mismo nivel de selectividad se encuentra la Universidad de Stanford, que también reporta una tasa cercana al 3%. Vea cuáles son las universidades que conforman el listado de las más difíciles de ingresar en el país, donde algunas tienen una admisión inferior al 5%:



Universidad de Harvard: ubicada en Cambridge, Massachusetts, esta universidad que hace parte de la Ivy League, grupo reconocido por tener las instituciones de educación superior más solicitadas del país y del mundo, tiene una tasa de aceptación del 3%.

ubicada en Cambridge, Massachusetts, esta universidad que hace parte de la Ivy League, grupo reconocido por tener las instituciones de educación superior más solicitadas del país y del mundo, tiene una tasa de aceptación del 3%. Instituto Tecnológico de California: ubicado en Pasadena, California, tiene también una tasa de aceptación del 3%.

ubicado en Pasadena, California, tiene también una tasa de aceptación del 3%. Universidad de Stanford: es la tercera universidad que conforma la tasa de aceptación del 3%. Queda ubicada en Stanford, California.

es la tercera universidad que conforma la tasa de aceptación del 3%. Queda ubicada en Stanford, California. Universidad de Columbia: ubicada en la ciudad de Nueva York y parte del presigioso grupo de la Ivy League, esta universidad tiene una tasa de aceptación del 4%.

ubicada en la ciudad de Nueva York y parte del presigioso grupo de la Ivy League, esta universidad tiene una tasa de aceptación del 4%. Universidad de Princeton: también representante de la Ivy League, esta institución tiene una tasa de aceptación del 4%.

también representante de la Ivy League, esta institución tiene una tasa de aceptación del 4%. Instituto Tecnológico de Massachusetts: ubicada en Cambridge, Massachusetts, tiene una tasa de aceptación del 5%.

ubicada en Cambridge, Massachusetts, tiene una tasa de aceptación del 5%. Universidad de Chicago: ubicada en Chicago, Illinois, tiene una tasa de aceptación del 5%.

ubicada en Chicago, Illinois, tiene una tasa de aceptación del 5%. Universidad de Brown: con una tasa de aceptación del 5%, esta universidad ubicada en Providencia, Rhode Island, también hace parte del seleccionado grupo de la Ivy League.

con una tasa de aceptación del 5%, esta universidad ubicada en Providencia, Rhode Island, también hace parte del seleccionado grupo de la Ivy League. Universidad de Yale: también representante de la Ivy League, esta institución tiene una tasa de aceptación del 5%.

también representante de la Ivy League, esta institución tiene una tasa de aceptación del 5%. Universidad de Pensilvania: con una tasa de aceptación del 6%, esta universidad ubicada en Filadelfia, Pensilvania, también hace parte de la Ivy League.

En el rango entre el 6% y el 9% aparecen otras universidades reconocidas como la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Duke, la Universidad Northwestern, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Cornell y la Universidad de Nueva York. Algunas instituciones especializadas también presentan procesos de admisión muy restrictivos. Es el caso del Instituto Curtis de Música y la La escuela Juilliard, enfocados en formación musical y artes escénicas, donde además de los antecedentes académicos se exige audición y evaluación artística.



Y es que uno de los factores que distingue a estas universidades es el perfil académico de los estudiantes admitidos, pues, en la mayoría de los casos, los puntajes medianos del SAT (examen de admisión para estas universidades) se ubican alrededor de 1540 o 1550 puntos sobre 1600. Esto implica que los aspirantes aceptados se encuentran entre los mejores de sus colegios y asimismo alcanzan resultados casi perfectos en estas pruebas estandarizadas.

De hecho, una de las características que genera inquietud entre los aspirantes internacionales es el costo, pues la matrícula anual en varias de estas universidades puede superar los 60.000 dólares, sin incluir alojamiento, alimentación y otros gastos. No obstante, muchas de estas instituciones cuentan con fondos de ayuda financiera que permiten cubrir parcial o totalmente los costos para estudiantes que cumplen con ciertos requisitos económicos.



¿Existen alternativas de universidades con menos restricciones de admisión?

Mientras que las universidades más selectivas aceptan menos del 10% de sus solicitantes, en Estados Unidos también existen instituciones con políticas de admisión abierta o con tasas de aceptación mucho más altas. Estas opciones permiten el ingreso a un mayor número de estudiantes y pueden representar alternativas viables para quienes buscan iniciar estudios superiores sin enfrentar procesos tan competitivos.

En todo caso, los especialistas en orientación académica del portal recomiendan a los aspirantes postularse a universidades altamente selectivas, pero también considerar instituciones con mayores probabilidades de admisión, pues acceder a una de las universidades con menor tasa de aceptación en Estados Unidos implica preparación académica, planificación anticipada y un perfil competitivo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

