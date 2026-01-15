Suspensión visas de Estados Unidos: ¿a quiénes afecta en Colombia y a qué tipo de visados no aplica?

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó este martes la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado. Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.



Preguntas sobre suspensión de visados de inmigrantes

En Noticias Caracol, hablamos con John Sánchez, abogado experto en temas migratorios, para resolver algunas dudas que han surgido a raíz de esta medida que anunció el gobierno Trump. Aquí, las respuestas a algunas de esas dudas:



¿A quiénes impacta la medida de suspensión y desde cuándo?

En general, el turismo no va a verse afectado. La medida aplica a las visas de inmigrantes, es decir las personas que buscan directamente una Green Card o que tienen una cita para una Green Card por petición familiar o alguna visa laboral. Son, en concreto, los visados que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos. Y la medida entra en vigor a partir del próximo 21 de enero. No obstante, los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión y su trámite seguirá en firme.



¿Esto puede afectar las peticiones de visa por turismo?

No, en este momento no. Y menos ahora por el Mundial de la FIFA 2026, para quienes tampoco aplica la suspensión. No se está bloqueando absolutamente nada sino haciendo todo un poco más lento, pues Estados Unidos ahora pondrá en marcha una revisión exhaustiva o más profunda en las solicitudes para que las personas que realmente vayan a vivir a Estados Unidos no se conviertan en una carga pública ni tengan antecedentes tanto penales o de salud, por ejemplo psiquiátricos.



Sobre la Green Card, ¿qué proceso es el que se congela con esta decisión?

En este momento, sobre la Green Card, ningún proceso se está demorando menos de un año. Los solicitantes, en todo caso, pueden seguir aplicando en este, pues no va a haber ningún problema. Quienes ya aplicaron no van a tener tampoco problema con sus procesos. Solamente la parte final, la parte consular -cuando se tengan que presentar a la entrevista para reafirmar todo lo que hicieron en su proceso, para poder recibir el sello en su pasaporte y venir a reclamar la Green Card en Estados Unidos- ahí van a encontrar un poco más lento el proceso.



¿Cómo sería más lento el proceso?

No es un limbo en el proceso. En la parte final, cuando ya vayan a recibir la entrevista consular, van a haber demoras o posiblemente aplazamientos en esas citas. Porque va a haber unas investigaciones más profundas para ver que la persona no haya mentido en su clasificación, que no sea una persona con antecedentes penales mínimos o graves. En esa parte habrá una investigación adicional y es por eso que van ser más lentos los procesos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL