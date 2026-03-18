Colombo Americano lanzó curso gratuito para aprender inglés en Bogotá: requisitos

Bogotá puso en marcha una nueva fase del programa 'Yes, Bogotá', una iniciativa pública que ofrece formación gratuita en inglés con orientación al trabajo. En esta ocasión, se habilitaron 1.700 cupos dirigidos a personas mayores de edad que deseen mejorar sus habilidades en el idioma y ampliar sus oportunidades laborales en sectores donde el bilingüismo es una exigencia creciente.

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El programa es liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con el Centro Colombo Americano de Bogotá, entidad encargada del desarrollo académico. La convocatoria estará abierta desde el 18 hasta el 22 de marzo de 2026, o hasta completar los cupos disponibles.

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Esta estrategia hace parte de los esfuerzos del Distrito por mejorar las condiciones de empleabilidad en la ciudad, especialmente en áreas como BPO (tercerización de servicios), turismo, gastronomía, tecnología y producción audiovisual. Estas industrias han mostrado una creciente demanda de trabajadores con dominio del inglés, lo que ha llevado a la administración distrital a promover programas de formación enfocados en este tipo de competencias.



Requisitos para participar en convocatoria de 'Yes, Bogotá'

Para participar, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos:



Tener 18 años o más.

Residir en Bogotá D.C.

Haber culminado el bachillerato.

Contar con un nivel mínimo de inglés A2 (se validará mediante prueba de clasificación).

Aunque la convocatoria está abierta al público en general, se dará prioridad a personas clasificadas en niveles A, B o hasta C9 del Sisbén, así como a población en condición de vulnerabilidad que cumpla con los criterios establecidos. Con esto, se busca ampliar el acceso a oportunidades educativas y laborales para quienes enfrentan mayores barreras económicas.



"Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos fortaleciendo las oportunidades de formación que permiten a los bogotanos acceder a mejores empleos. Programas como 'Yes, Bogotá' demuestran que aprender inglés puede convertirse en una puerta real hacia el mercado laboral en sectores con alta demanda de talento", indicó Bibiana Quiroga Forero, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.



¿Qué incluye el curso gratuito para aprender inglés?

El programa incluye un total de 160 horas de formación. De estas, 96 horas corresponden a clases en vivo con docentes, mientras que las 64 horas restantes son de trabajo autónomo a través de una plataforma digital, con acceso a contenidos durante un año. Este modelo busca combinar el acompañamiento directo con el aprendizaje independiente.

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Además del componente académico, 'Yes, Bogotá' incorpora actividades orientadas al desarrollo profesional. Entre ellas se encuentran "talleres de empleabilidad y habilidades blandas impartidos en inglés, clubes de conversación enfocados en entrevistas laborales y presentaciones efectivas, así como acompañamiento académico para fortalecer su proceso de aprendizaje".

También se incluyen talleres de búsqueda de empleo y preparación para procesos de selección, con el objetivo de que los estudiantes no solo mejoren su nivel de inglés, sino que puedan aplicar estas habilidades en contextos reales de trabajo. Según la entidad organizadora, el enfoque del programa está diseñado para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

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"Para el Centro Colombo Americano de Bogotá es muy valioso seguir aportando a este esfuerzo del Distrito por fortalecer el bilingüismo en la ciudad. Nuestro propósito es que los participantes no solo mejoren su nivel de inglés, sino que puedan utilizarlo de manera efectiva para acceder a nuevas oportunidades laborales", aseguró Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano Bogotá.



¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Ingresar al sitio web oficial de la convocatoria en este link.

Buscar la convocatoria del programa 'Yes, Bogotá' .

. Leer cuidadosamente los requisitos y condiciones de participación.

Hacer clic en el botón de inscripción o registro.

Completar el formulario con los datos personales solicitados.

Verificar que la información esté correcta antes de enviarla.

Enviar la inscripción y guardar el comprobante o confirmación.

Las autoridades han advertido que ninguna persona o entidad está autorizada para cobrar dinero por el acceso a esta convocatoria, e invitan a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles fraudes o intermediarios que soliciten pagos indebidos. Quienes se inscriban entrarán a un proceso de selección, lo que significa que el registro no garantiza automáticamente un cupo en el programa. La asignación final dependerá del cumplimiento de requisitos y de la disponibilidad de plazas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co