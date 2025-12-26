Colores para recibir el Año Nuevo: ropa, velas y hasta uñas en tendencia

A medida que el calendario marca el final del 2025, la búsqueda de armonía y bienestar para el ciclo entrante se convierte en una prioridad para muchos. La milenaria disciplina del Feng Shui destaca que la elección de los colores no es solo una cuestión de estética, sino una herramienta para alinearse con los elementos naturales y potenciar las intenciones de crecimiento personal.

En este sentido, vestir tonos específicos durante la Nochevieja funciona como un canal para atraer energías positivas y asegurar que los próximos doce meses estén cargados de éxito.



Colores en la ropa

Para recibir el 2026 con el "pie derecho", los expertos sugieren una paleta diversa que se ajuste a los propósitos individuales. El rojo se mantiene como el color por excelencia, simbolizando la prosperidad, la energía, la fuerza y la buena suerte; es ideal para quienes buscan afianzar relaciones o dar pasos hacia nuevos comienzos con seguridad.

Por su parte, el dorado y los metalizados representan el éxito material, la riqueza y la sofisticación, funcionando como un imán para la opulencia.



Otras tonalidades que ganan relevancia para este fin de año incluyen:



Amarillo o Mostaza: Buscados por quienes necesitan claridad, optimismo y sabiduría . En el Feng Shui, este color representa el elemento tierra y se vincula con la planificación económica.

Buscados por quienes necesitan . En el Feng Shui, este color representa el elemento tierra y se vincula con la planificación económica. Verde o Verde Musgo: Representa la salud, la renovación y la estabilidad emocional . Simboliza el crecimiento constante y la protección contra la incertidumbre.

Representa la . Simboliza el crecimiento constante y la protección contra la incertidumbre. Blanco: Esencial para quienes desean limpiar energías negativas , cerrar ciclos previos con orden y marcar el inicio de una etapa con transparencia.

Esencial para quienes desean , cerrar ciclos previos con orden y marcar el inicio de una etapa con transparencia. Rosa Delicado: Perfecto para conectar con el amor propio , sanar vínculos afectivos y fortalecer la autoestima.

Perfecto para conectar con el , sanar vínculos afectivos y fortalecer la autoestima. Azul: Promueve la armonía, la sabiduría y la reflexión , facilitando procesos de comunicación y análisis.

Promueve la , facilitando procesos de comunicación y análisis. Borgoña y Café: Mientras el borgoña evoca distinción y riqueza, el café se asocia con la calma y la estabilidad necesaria para empezar el año con convicción.

Para potenciar estos efectos, se recomienda la combinación de colores. Mezclar rojo con dorado es la fórmula ganadora para la riqueza, mientras que el blanco con rosado es la opción preferida para buscar paz y mejores relaciones personales.



Una tradición ineludible es la elección del color de la ropa interior, la cual debe elegirse con una intención clara según lo que se desea atraer de forma más íntima. El amarillo sigue siendo el líder indiscutible para atraer la abundancia. El rojo se utiliza para avivar la pasión y el poder interior. Como novedades para este año, el verde joya se recomienda para proyectar seguridad y renovación, mientras que el magenta simboliza autoconfianza y sofisticación.



Colores de velas para el fin de año

Encender velas el 31 de diciembre es un ritual de luz destinado a cerrar ciclos y abrir caminos. Cada color de vela tiene un propósito espiritual específico:



Vela Blanca: Se enciende para pedir paz y limpieza espiritual en el hogar.

Se enciende para pedir en el hogar. Vela Amarilla: Atrae la prosperidad y la buena suerte en los proyectos que inician.

Atrae la en los proyectos que inician. Vela Roja: Fomenta el amor y la unión familiar.

Algunos rituales sugieren colocar estas velas sobre un plato blanco rodeado de arroz y escarcha dorada, encendiéndolas cerca de la medianoche para intencionar salud, trabajo y éxito.



Colores de uñas para recibir el 2026

En el ámbito digital, TikTok ha popularizado un ritual específico sobre el significado del color de las uñas para recibir el 2026.

Usuarios de la plataforma aseguran que el verde en las uñas es el color para quienes desean comprar una casa, un carro o incluso "conseguir marido", relacionándolo con la obtención de bienes materiales y estabilidad. El dorado es visto como un imán para atraer "absolutamente todo lo extraordinario".

Debido a la dificultad de elegir un solo deseo, muchas usuarias han optado por la tendencia de las "uñas arcoíris", pintando cada uña de un color diferente para no dejar ninguna bendición al azar.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.