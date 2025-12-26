En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
QUEMADOS DICIEMBRE
RECARGO NOCTURNO
GRIPE H3N2
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Colores para recibir el Año Nuevo: ropa, velas y hasta uñas en tendencia

Colores para recibir el Año Nuevo: ropa, velas y hasta uñas en tendencia

Los colores en los atuendos, ropa interior, velas y hasta las uñas podrían tener un importante significado para recibir el 2026.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Colores fin de año
Fotos: Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad