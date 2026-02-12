Chainsaw Man: Arco de Reze llega a Crunchyroll esta primavera 2026

El universo de Chainsaw Man suma un nuevo capítulo en formato cinematográfico. La película Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze llegará en exclusiva a Crunchyroll durante la primavera de 2026, marcando el debut en streaming del primer largometraje basado en la exitosa adaptación animada del manga de Tatsuki Fujimoto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras el impacto global de la serie producida por MAPPA, esta entrega continúa la historia de Denji en un punto clave de su desarrollo, introduciendo nuevos conflictos y personajes que expanden el alcance narrativo del anime.

Un nuevo episodio en la historia de Denji

Basada en el manga original de Tatsuki Fujimoto, la película adapta el llamado “Arco de Reze”, uno de los segmentos más comentados por los seguidores de la obra. La trama retoma la historia de Denji en medio del enfrentamiento constante entre demonios y cazadores, una guerra que ha definido el tono de la serie desde sus inicios.



En este contexto aparece Reze, una joven enigmática que despierta en Denji emociones y dudas que van más allá de la batalla. Mientras las amenazas externas continúan, el conflicto también se traslada al terreno personal, obligando al protagonista a enfrentar decisiones que ponen a prueba su identidad y su frágil sentido de humanidad.



El largometraje propone así una combinación de acción intensa y desarrollo emocional, manteniendo el estilo que caracterizó a la serie original.

Publicidad

Producción y equipo creativo

La dirección de la película está a cargo de Tatsuya Yoshihara, mientras que el guion fue escrito por Hiroshi Seko, quien ya ha trabajado en diversas producciones de alto perfil dentro del anime contemporáneo. La producción corre nuevamente por cuenta de MAPPA, estudio responsable de la adaptación televisiva y reconocido por su apuesta visual detallada y dinámicas secuencias de acción.

La historia original pertenece a Tatsuki Fujimoto, creador del manga que se ha consolidado como uno de los títulos más influyentes de los últimos años dentro del shōnen, gracias a su enfoque poco convencional y su mezcla de violencia estilizada con momentos introspectivos.

Publicidad

Elenco de voces en japonés y español

Uno de los elementos destacados del anuncio es la confirmación de los repartos de voz tanto en japonés como en español, lo que refuerza la apuesta por una distribución amplia en la región.

En japonés, el elenco incluye:

Denji / Chainsaw Man: Kikunosuke Toya

Reze: Reina Ueda

Makima: Tomori Kusunoki

Power: Fairouz Ai

Aki Hayakawa: Shôgo Sakata

Pochita: Shiori Izawa

Beam / Demonio Tiburón: Natsuki Hanae

Para el público hispanohablante, el doblaje en español contará con:

Denji / Chainsaw Man: Emilio Treviño

Reze: Jessica Ángeles

Makima: Gaby Gris

Power: Erika Langarica

Aki Hayakawa: Arturo Cataño

Pochita: Amellalli Guevara

Beam / Demonio Tiburón: Iván Bastidas

La presencia de un elenco completo en español refuerza el interés de Crunchyroll por ofrecer opciones localizadas que amplíen el alcance del estreno en América Latina.

Publicidad

Te puede interesar: Crunchyroll Anime Awards 2026 vuelve a Tokio para celebrar una década del anime global



Exclusividad en streaming

La película se estrenará exclusivamente a través de Crunchyroll durante la primavera de 2026. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta dentro de la temporada, la plataforma será el único lugar para acceder al largometraje en streaming.

Con esta apuesta, Crunchyroll consolida su catálogo de producciones cinematográficas derivadas de franquicias de anime populares, sumando a Chainsaw Man como uno de los títulos más esperados del año dentro de su programación.

Publicidad

Un paso más para la franquicia

Desde su debut, Chainsaw Man se ha convertido en una de las propiedades más relevantes del anime reciente. Su combinación de violencia explícita, humor oscuro y personajes con motivaciones ambiguas le ha permitido destacar dentro de un panorama competitivo.

La llegada de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze representa un paso importante en la expansión de la franquicia, trasladando uno de sus arcos narrativos más recordados al formato de largometraje. Este movimiento no solo amplía el alcance de la historia, sino que también ofrece a los seguidores una experiencia distinta a la serie televisiva.

Con dirección renovada, continuidad en la producción por parte de MAPPA y una distribución global a través de Crunchyroll, la película se perfila como uno de los estrenos más relevantes de la temporada para los seguidores del anime.

Para más información y materiales oficiales, están disponibles el tráiler y los recursos promocionales compartidos por la distribuidora.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.