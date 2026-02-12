Logitech G lanza el PRO X2 SUPERSTRIKE con click háptico de baja latencia

El ecosistema de periféricos para esports continúa evolucionando, y Logitech G suma una nueva pieza a su línea profesional con el lanzamiento del PRO X2 SUPERSTRIKE. Se trata de un mouse inalámbrico diseñado junto a jugadores profesionales que incorpora una tecnología inédita orientada a optimizar uno de los elementos más determinantes en el gaming competitivo: la respuesta del click.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La compañía plantea este lanzamiento como un punto de inflexión dentro de la categoría, no solo por el hardware que lo acompaña, sino por la implementación de un nuevo sistema de activación que reemplaza los tradicionales microinterruptores mecánicos.

Un nuevo enfoque para el click competitivo

El eje central del PRO X2 SUPERSTRIKE es SUPERSTRIKE, una tecnología que introduce el denominado Sistema de Disparo Inductivo Háptico (HITS). A diferencia de los mecanismos convencionales, este sistema combina un sensor analógico inductivo con retroalimentación háptica en tiempo real.



En términos prácticos, la propuesta busca reducir la distancia de actuación del botón y, con ello, disminuir la latencia asociada al click. Según datos de pruebas internas de la marca, el nuevo sistema logra mejoras de entre 9 y 30 milisegundos frente a soluciones ópticas de alto rendimiento. En escenarios de esports, donde las decisiones se miden en fracciones de segundo, esa diferencia puede incidir directamente en el resultado de una jugada.



Más allá de la cifra, el enfoque está en la consistencia. La respuesta háptica permite que el jugador perciba el momento exacto en el que la señal se envía al equipo, generando una sensación de sincronización más precisa entre acción física y ejecución digital.

Publicidad

Personalización orientada al rendimiento

Uno de los elementos distintivos del SUPERSTRIKE es su capacidad de ajuste. El sistema ofrece 10 niveles de punto de actuación y 5 niveles de reinicio rápido (rapid trigger), lo que permite adaptar la sensibilidad y el comportamiento del botón principal a distintos estilos de juego.

Este nivel de personalización resulta relevante en disciplinas donde los patrones de click varían considerablemente. Un jugador de Counter-Strike 2 puede priorizar una activación más inmediata para disparos rápidos, mientras que en títulos como League of Legends o Valorant el ritmo y la repetición pueden requerir configuraciones distintas.

Publicidad

La retroalimentación háptica acompaña cada modificación, garantizando que el ajuste no solo sea técnico, sino también perceptible al tacto. De esta forma, el mouse no se limita a ofrecer opciones de configuración, sino que traduce esos cambios en una experiencia tangible durante la partida.

Desarrollo en conjunto con profesionales

Logitech G ha reforzado su línea PRO en los últimos años bajo una premisa clara: trabajar directamente con atletas de alto nivel. El PRO X2 SUPERSTRIKE no es la excepción. Según la compañía, el dispositivo fue desarrollado y afinado con jugadores profesionales de distintos esports, quienes participaron en el proceso de prueba y validación.

Te puede interesar: Logitech G G325 LIGHTSPEED: audífonos inalámbricos pensados para el gaming multiplataforma

El mouse ya ha sido utilizado en contextos competitivos en títulos como Counter-Strike 2, Valorant y League of Legends. Este enfoque colaborativo permitió ajustar tanto la respuesta del click como otros aspectos relacionados con ergonomía, balance y consistencia bajo presión.

Publicidad

La intención es que el periférico no solo cumpla con especificaciones técnicas avanzadas, sino que responda a las exigencias reales de entrenamientos intensivos y escenarios de torneo.

Especificaciones que mantienen el estándar PRO

En términos de hardware, el PRO X2 SUPERSTRIKE conserva características reconocibles de la línea profesional de Logitech G. Su peso es de 61 gramos, alineado con el diseño liviano que popularizó el SUPERLIGHT 2, lo que favorece movimientos rápidos y controlados sin sacrificar estabilidad.

Publicidad

Integra el sensor HERO 2, capaz de alcanzar más de 888 IPS, aceleración superior a 88 G y hasta 44.000 DPI, con precisión submicrón. Estas cifras lo posicionan dentro del rango más alto del mercado en seguimiento y sensibilidad.

La conectividad inalámbrica LIGHTSPEED permite una tasa de reporte de hasta 8 kHz, reduciendo la latencia de transmisión, mientras que la batería ofrece una autonomía de hasta 90 horas, un factor clave para jornadas prolongadas de práctica o competencia sin interrupciones constantes para recargar.

Un movimiento estratégico en el mercado de esports

El lanzamiento del PRO X2 SUPERSTRIKE se da en un contexto donde la diferenciación tecnológica en periféricos de alta gama es cada vez más específica. Si en años anteriores el foco estuvo en la reducción de peso y el aumento de DPI, ahora la conversación parece trasladarse hacia la precisión en la activación y la sensación del click.

Al introducir un sistema inductivo con respuesta háptica configurable, Logitech G apuesta por una categoría donde la experiencia sensorial y la optimización milimétrica del tiempo de respuesta se convierten en argumentos centrales.

Publicidad

Para el jugador casual, la diferencia de milisegundos puede pasar desapercibida. Para el competidor profesional o aspirante a escena competitiva, sin embargo, cualquier mejora medible en latencia y consistencia puede representar una ventaja estratégica.

Con el PRO X2 SUPERSTRIKE, la marca amplía su catálogo PRO con una propuesta que combina innovación técnica, colaboración con atletas y un enfoque claro en la personalización avanzada. Más que un cambio estético o incremental, se trata de una redefinición del mecanismo central del mouse: el click.

Publicidad

En un entorno donde cada detalle cuenta, la discusión ya no es solo qué tan rápido se mueve el cursor, sino qué tan preciso y ajustable es el momento exacto en que se ejecuta la acción.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.