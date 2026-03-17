Esto se sabe sobre la muerte de Luder Quiñones, músico de la orquesta del salsero Willy García

La escena musical de Cali se viste de luto tras el asesinato de Luder Quiñones Echeverri, músico e integrante de la orquesta del cantante Willy García, en un hecho violento ocurrido este martes 17 de marzo en la ciudad, según lo confirmó L&L Producciones en un comunicado.



De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró en el sector de la calle 10 con carrera 20, en medio de un presunto hurto. En ese contexto, el artista recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte en el lugar.

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La noticia fue confirmada por L&L Producciones, organización que hacía parte de su entorno laboral, a través de un comunicado oficial difundido por Willy García, en el que expresó su rechazo frente a lo sucedido. En el pronunciamiento, la empresa expresó su solidaridad. "L&L Producciones lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Luder Quiñones Echeverri, integrante de la orquesta del maestro Willy García", inició el comunicado.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de trayectoria artística”, indicó la organización, que además pidió celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de este crimen.



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El comunicado también incluyó un mensaje de solidaridad dirigido a los familiares, amigos y colegas del músico, así como un llamado a la protección de la vida y al respeto por el ejercicio cultural en el país.



¿Qué se sabe sobre los hechos?

Hasta el momento no se conoce mayor información oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, según reportes preliminares, el hecho estaría relacionado con un intento de robo que terminó en el asesinato del timbalero.

“Se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habría ocasionado lesiones con arma de fuego”, indicó el general Herbert Luguiy Benavídez, comandante de la Policía de Cali.

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Según el reporte del uniformado, Luder Quiñones Echeverri fue trasladado de inmediato a la Clínica Colombia de Cali tras el ataque. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas, luego de recibir cinco impactos de arma de fuego. En el mismo hecho, su esposa también habría resultado herida.

El oficial también enfatizó que la Policía de Cali, en articulación con las entidades de investigación, adelanta las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y lograr la identificación y captura de los responsables de este crimen.

Desde distintos sectores del ámbito musical se expresaron mensajes de dolor y rechazo. La plataforma Showcase Music manifestó en redes sociales: “Lamentamos profundamente la muerte de Luder Quiñónez, timbalero de nuestro amigo Willie García, en hechos confusos ocurridos esta tarde”. Asimismo, enviaron condolencias a su familia y, de manera especial, al equipo del reconocido salsero.

Mientras se conocen detalles y las autoridades realizan las debidas investigaciones, seguidores y miembros de la comunidad artística han dejado mensajes en redes sociales expresando sus condolencias por la pérdida del músico y enviando palabras de apoyo a sus familiares, amigos y compañeros de agrupación en este difícil momento.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co