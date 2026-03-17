Estas son las EPS que estarían en riesgo de ser liquidadas, tras orden de presidente Petro

Son siete las EPS que se encuentran siendo intervenidas por el Gobierno Nacional y, según la orden de Gustavo Petro, podrían ser liquidadas y desparecer. Con esta decisión anunciada por el Jefe de Estado, alrededor de 10 millones de afiliados tendrían que ser trasladados a otras EPS, las cuales deben "desarrollar los sistemas preventivos territorializados" mencionados por el mandatario. Ahora bien, ¿cuál es la situación de las entidades que podrían ser intervenidas y qué opinan expertos?

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La noticia la anunció el presidente Petro en el consejo de ministros del pasado lunes 16 de marzo: "Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativa, el Congreso no aprobó la reforma. Ya no queda sino este último trato". Esto significa que el Estado no seguirá girando más dinero para el sostenimiento de las EPS ante el riesgo de una supuesta quiebra de las finanzas públicas.

El mandatario continuó diciendo que sería un "suicidio" tomar los 50 billones de deuda pública para "trasladarlo a pagar la deuda de las EPS, que es pagar las deuda de los dueños privados de las EPS". En ese sentido, dijo, "es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia". Luego, por medio de un trino en su cuenta de X, aseguró que la decisión "no deja a las personas desamparadas en Colombia", y que "el sistema de prevención" desarrollado por su gobierno "cubrirá al 100% de la población".



¿Qué EPS serían liquidadas, según orden de Petro?

El Gobierno decidió intervenir las siete EPS que hoy en día están en riesgo debido a que, según argumentó, se evidenciaron fallas en sus servicios y en su situación financiera. Sin embargo, de acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, tampoco han tenido una mejoría en cuanto a sus recursos y, por el contrario, se han deteriorado.



Por ejemplo, las deudas de estas entidades pasaron de 17,7 billones de pesos en 2017, a 27,6 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 56% en sus deudas en los últimos 8 años, y su patrimonio negativo alcanza los 11,3 billones de pesos. Ahora bien, estas son la siete EPS actualmente intervenidas:



Famisanar

Asmet Salud

Emssanar

Savia Salud

Coosalud

Servicio Occidental de Salud

Capresoca

Cabe resaltar que el Gobierno Nacional espera consolidar a la Nueva EPS como el más grande asegurador en salud. Sin embargo, hoy enfrenta una crisis financiera severa tras el embargo de sus cuentas por más de dos billones de pesos ordenado por juzgados, y un incremento de reclamaciones en salud sin precedentes. Según las mismas cifras de la Superintendencia de Salud, en 2025 se superaron las 14 mil quejas, con un incremento del 107%, y solo en los primeros 20 días de enero 1.100 pacientes radicaron una nueva reclamación por falta de servicios.



No obstante, el presidente Petro mencionó que "la Nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda", y que el Gobierno Nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esta deuda actualmente es de más de 21 billones de pesos con proovedores, clínicas y hospitales.



Superintendecia de Salud habla sobre orden de presidente Petro

Luego de que la Superintendencia de Salud se reuniera con las EPS sobre la orden del presidente Petro, emitió un comunicado en el cual da un "parte de tranquilidad a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud; en la medida que cualquier decisión que adopte esta Entidad, tendrá como propósito preservar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios en el territorio nacional".

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Asimismo, le hizo un llamado "a la red de prestadores de servicios de salud, a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos para que continúen garantizando la oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de tecnologías en salud, sin dilaciones ni interrupciones". También, "a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a continuar cumpliendo estrictamente el rol que les corresponde dentro del aseguramiento, conforme a lo previsto en la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando la adecuada gestión del riesgo en salud y el flujo de los recursos".

LAURA VALENTINA MERCADO

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