¿Cómo consultar, paso a paso, la citación para presentar las pruebas Saber Pro y TyT?

Estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos se preparan para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026. A partir de este viernes 2 de octubre, quienes se inscribieron para estos exámenes podrán consultar las citaciones oficiales y conocer el lugar en el que deberán presentarse el día de la evaluación. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que la consulta estará disponible a través de su plataforma digital, donde cada aspirante podrá verificar los datos correspondientes a su jornada.

La publicación de las citaciones estaba prevista dentro del calendario de aplicación de las pruebas, que tuvo modificaciones debido a la emergencia nacional por el terremoto del pasado 10 de agosto y a las dificultades que esta generó para garantizar las condiciones necesarias en los lugares destinados a la evaluación. En un primer momento, los exámenes estaban programados para el domingo 6 de septiembre. Sin embargo, el Icfes decidió trasladarlos al domingo 18 de octubre de 2026, con el propósito de asegurar que los estudiantes pudieran presentar las pruebas en espacios que cumplieran con los requisitos de infraestructura.

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De acuerdo con la entidad, un total de 180.929 personas se inscribieron para presentar Saber Pro y Saber TyT en 341 sitios de aplicación distribuidos en el territorio nacional. La situación de emergencia también afectó a varias instituciones educativas que habían sido contempladas como sedes para la jornada. El calendario también contempla otras fechas que los aspirantes deben tener en cuenta. El 9 de noviembre estarán disponibles los certificados digitales de asistencia, mientras que los resultados individuales se podrán consultar y descargar desde el 19 de febrero de 2027, directamente en el portal oficial del Icfes.



Cómo consultar su citación para las Saber Pro y TyT

El Icfes ha dispuesto una plataforma digital para que cada persona pueda conocer con anticipación su lugar de aplicación. Para ello, siga estos pasos:



Ingrese al portal oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Diríjase a la sección 'Citaciones' disponible en el menú principal o a través del botón destacado en la página de inicio.

disponible en el menú principal o a través del botón destacado en la página de inicio. Seleccione el tipo de prueba que debe presentar: Saber Pro o Saber TyT.

Ingrese sus datos personales, como el tipo y número de documento de identidad.

El sistema mostrará su citación, que incluye:

Dirección exacta del lugar de aplicación.

Jornada asignada (mañana o tarde).

Número de salón.

Indicaciones específicas para su sede.

Requisitos y recomendaciones para presentar la prueba

Uno de los aspectos más importantes es portar un documento de identidad válido. Entre los documentos aceptados se encuentran la cédula de ciudadanía (en formato físico o digital), la tarjeta de identidad, el pasaporte vigente, la licencia de conducción nacional o el certificado de documento en trámite. Para el caso de ciudadanos extranjeros, se admite la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen. Las autoridades también indicaron que los documentos digitales deben presentarse a través de las aplicaciones oficiales correspondientes, por lo que no se aceptarán copias impresas ni fotografías.



Los estudiantes deben llevar lápiz de mina número 2, borrador y tajalápiz. Estos elementos son de uso personal y no pueden compartirse durante la prueba. En cuanto a restricciones, está prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro del salón. En caso de portar estos objetos, deberán ser guardados en los mecanismos de seguridad establecidos por la organización y solo podrán recuperarse al finalizar la jornada. El incumplimiento de esta norma puede derivar en la anulación del examen.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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