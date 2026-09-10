Imputan cargos a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por caso de Bomberos de Itagüí

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y a otras tres personas por el caso del Cuerpo de Bomberos de Itagüí con el que, según el ente acusador, se habrían apropiado de más de 2.481 millones de pesos. (Lea también: Primera condena por caso de Cuerpo de Bomberos de Itagüí: avalan preacuerdo a uno de los implicados)



La representante del ente acusador fue enfática en decir que Miguel Quintero Calle, Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega Urán “tenían conciencia de que apropiarse de recursos públicos en provecho propio y de un tercero es una conducta prohibida”. Álvaro Alonso Villada era subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Valle de Aburrá y Vanessa Álvarez era contratista de prestación de servicios profesionales de dicha área.



Lo que exigían para facilitar contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí

Durante la audiencia, la fiscal se refirió a seis contratos en particular suscritos entre 2020 y 2022, recalcando que los imputados “antepusieron la satisfacción de intereses particulares al interés real que debía orientar sus decisiones” y sostuvo que Miguel Quintero estaba “encaminado a obtener beneficios económicos ilícitos mediante la adjudicación de contratos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí”. Añadió que se acordó “modificar las condiciones inicialmente pactadas para la entrega de las dádivas exigidas, reduciendo del 20 % al 15 % la participación económica reclamada sobre el valor de los contratos que les serían posteriormente adjudicados”.

Añadió la fiscal que Miguel Quintero, que no ostentaba algún cargo público, entre diciembre de 2019 y junio de 2023 “promovió e impulsó la conformación de una estructura funcional al interior de la entidad pública recomendando” nombramientos para “la realización de actos contrarios a los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y economía”. (Lea también: Más denuncias de Federico Gutiérrez contra Daniel Quintero y hermano: reveló chats y otras pruebas)



¿Qué cargos le imputaron a Miguel Quintero?

Fue imputado a título de dolo por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador, que contempla una pena carcelaria de 64 a 216 meses. Asimismo, fue imputado por peculado por apropiación agravado por razón de la cuantía en calidad de interviniente, que contempla de 96 a 260 meses de cárcel, al precisar que se habría apropiado de más de 2.481 millones de pesos, de los cuales 1.654 millones de pesos fueron en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

A Álvaro Alonso Villada García lo imputó por interés indebido en la celebración de contratos en calidad de coautor y en concurso sucesivo homogéneo por los seis contratos investigados. También debe responder por peculado por apropiación agravado por razón de la cuantía. Vanessa Álvarez Restrepo fue imputada por interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente. Sebastián Ortega Urán deberá responder por peculado por apropiación.



La audiencia para saber si los cuatro señalados se allanan a cargos quedó fijada para el próximo lunes 14 de septiembre. Si aceptan los delitos tendrían el beneficio de reducir la pena a la mitad.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL