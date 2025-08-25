Sena abrió más de 51 mil cupos para estudiar gratis en Colombia: inscripción ya no es en SofiaPlus

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de inscripciones para su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia de este año, que estará disponible entre el 26 y el 28 de agosto. En total, se ofertan más de 51.000 cupos distribuidos en 318 programas que cubren áreas técnicas, tecnológicas y de formación complementaria en el Sena en distintas regiones del país. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del nuevo aplicativo Betowa, que reemplaza a SofiaPlus como plataforma de gestión académica.

La cuarta oferta de formación presencial y a distancia contempla cinco niveles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica, lo que permite que personas con diferentes intereses y trayectorias puedan encontrar opciones acordes a sus proyectos académicos y laborales. Según explicó la entidad, esta convocatoria que se desarrolla a nivel nacional busca ampliar el acceso a programas que responden a las necesidades del mercado laboral.

Además, esta convocatoria trae una novedad: Betowa, una nueva herramienta que busca ofrecer a sus estudiantes un proceso de acceso más simplificado para quienes deseen cursar programas gratuitos en distintas áreas del conocimiento. Anteriormente, SofiaPlus había sido el principal canal de inscripciones a los cursos y programas que ofrece la entidad. Sin embargo, en 2024 el Sena implementó un sistema de administración virtual denominado Zajuna, que comenzó a operar en julio de ese año y ahora en reemplazo de la anterior plataforma llega Betowa con un diseño renovado.



Sena abrió más de 51 mil cupos para estudiar gratis en Colombia

Del 26 al 28 de agosto, el Sena recibirá inscripciones a su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia. La convocatoria de la entidad reúne 318 programas en diferentes niveles académicos y se gestionará a través del aplicativo Betowa. Entre los programas que se destacan están: Gestión del Talento Humano, Electricidad Industrial, Guianza Turística, Entrenamiento Deportivo, Prevención y Control Ambiental, entre otros. El listado completo de programas puede consultarse directamente en el portal Betowa.



De acuerdo con la Dirección de Formación Profesional, uno de los propósitos de la entidad es garantizar que los programas brinden conocimientos teóricos y formación práctica en ambientes de aprendizaje diseñados para simular las condiciones reales de los sectores productivos. Además, el alcance de esta convocatoria es nacional, pues en el caso de Norte de Santander se habilitaron 107 programas con más de 2.900 cupos, una cifra que busca responder a la alta demanda de formación en esta zona de frontera. Los aspirantes cucuteños y de otros municipios del departamento podrán acceder a programas en áreas de servicios, industria, turismo y medio ambiente.



¿Cómo inscribirse a nueva oferta de programas gratuitos del Sena en Colombia?

Las inscripciones deben realizarse únicamente en el portal oficial betowa.sena.edu.co. El proceso consta de cuatro pasos principales:



Ingrese al aplicativo oficial del Sena Betowa.

Seleccione la opción "Presencial y a Distancia".

Consulte la información de los programas y elija el de interés.

De clic en "Inscribirse" y complete el formulario en línea.

En caso de que el aspirante ya tenga un registro en SofiaPlus, puede usar los mismos datos de acceso. De lo contrario, deberá crear una nueva cuenta en Betowa antes de iniciar la inscripción. Para resolver dudas, la entidad dispuso las líneas (601) 7366060 en Bogotá y el número gratuito nacional 018000-910270.



Formación en el Sena es gratuita en Colombia

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es la certificación gratuita, pues al culminar un programa los aprendices reciben un título que avala las competencias adquiridas, sin necesidad de realizar pagos por matrícula o por expedición del certificado. Adicionalmente, los inscritos pueden participar en programas de bienestar y acceder a la ruta de empleabilidad que ofrece la entidad. En muchos casos, los estudiantes tienen la posibilidad de vincularse al contrato de aprendizaje, una modalidad que combina formación y práctica en empresas. Este contrato incluye un apoyo económico mensual, afiliación a salud y la certificación de experiencia laboral.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co