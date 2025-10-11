En vivo
Régimen de Maduro expande plan de defensa a más estados de Venezuela ante "amenazas" de EE. UU.

Régimen de Maduro expande plan de defensa a más estados de Venezuela ante "amenazas" de EE. UU.

El plan denominado 'Independencia 200' con civiles armados, policías y militares dio inicio en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, en el este del país, que se suman a otras cinco regiones activadas.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
