Alias Pipe Tuluá radica tutela para que suspendan su extradición a Estados Unidos: esto dice

El líder de la banda criminal La Inmaculada pidió anular el concepto favorable de extradición y emitir una resolución urgente, alegando violación al debido proceso y “perjuicio irremediable”.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de dic, 2025
