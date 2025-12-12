Alias Pipe Tuluá radica tutela para que suspendan su extradición a Estados Unidos: esto dice

El Gobierno colombiano autorizó el pasado 11 de diciembre la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal conocida como La Inmaculada. Tras conocer cuál será su suerte, el delincuente, que se encuentra pagando una condena de 30 años en el país, radicó una tutela en la cual solicitó la suspensión del trámite para llevarlo al país norteamericano, en donde tendrá que responder por delitos relacionados con narcotráfico.



"Perjuicio irremediable": alias Pipe Tuluá sobre su extradición a EE. UU.

La tutela de Marín llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El delincuente le solicitó a la Sala Civil que le ordene a la Sala Penal que anule el concepto favorable de extradición y que de inmediato haya una resolución o un análisis porque él considera que se está violando el debido proceso en su contra y que existe un “perjuicio irremediable, consistente en la entrega irreversible mía como ciudadano a una jurisdicción extranjera”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Alias Pipe Tuluá pidió a la Sala Civil que “se decrete la suspensión inmediata de cualquier trámite tendiente a la entrega del accionante a los Estados Unidos, incluyendo la remisión del expediente al Ministerio de Justicia, la expedición de resolución final por parte del Gobierno Nacional y cualquier diligencia de traslado, custodia o desplazamiento”.

Será la Sala Civil de la Corte Suprema la que tome la determinación antes de que se efectúe el traslado de Marín a los Estados Unidos. La Sala Penal, que fue la que emitió el concepto, indicó que no procede la tutela de ‘Pipe Tuluá’ ya que, dijo la sala, están todos los requisitos para que el criminal sea entregado ante las autoridades norteamericanas.



Los delitos por los que Estados Unidos solicita a Marín son los siguientes: cargo uno, concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; cargo dos, concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y cargo tres, fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.



Las autoridades confirmaron los vínculos del grupo criminal La Inmaculada con un cartel mexicano, motivo por el cual la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas lo requiere para responder por los delitos que se le imputan. No se descarta que también sea acusado de otros cargos en Norteamérica, en caso de comprobarse que puso en riesgo la seguridad y la vida de ciudadanos de ese país.



Tuluá, custodiada tras confirmación de extradición de 'Pipe Tuluá'

Entretanto, el municipio de Tuluá permanece custodiado por las autoridades como medida de protección ante posibles retaliaciones por la autorización de extradición Marín. Desde la madrugada del viernes, miembros del Ejército y la Policía patrullan el municipio como parte del plan para blindarlo ante cualquier ataque criminal.

Publicidad

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, manifestó que “el departamento de Policía Valle, en conjunto con tropas de la tercera brigada del Ejército, estarán haciendo presencia en el municipio y, en coordinación con la Alcaldía Municipal, se van a reforzar todos los controles en el mismo y vamos a tener unos dispositivos permanentes en el municipio de Tuluá, que permita garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los tulueños en este mes de diciembre”.

La Alcaldía emitió un decreto con algunas medidas que estarán vigentes hasta el martes 16 de diciembre. Por ejemplo, la prohibición de la venta de combustible en recipientes, el transporte de escombros, cilindros de gas y líquidos peligrosos, además de cierres preventivos en zonas cercanas a la Alcaldía, Fiscalía y la Cárcel.

Publicidad

“Toque de queda para menores de edad desde 11 de diciembre hasta el próximo martes 16 de diciembre entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Asimismo, se ha adoptado la medida de prohibición de circulación en motocicletas y es importante tenerlo presente que empieza desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente”, anunció Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

Según las autoridades, 344 integrantes de la estructura criminal La Inmaculada han sido capturados durante el 2025 por delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias