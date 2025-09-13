En vivo
ESTILO DE VIDA

Curso gratuito virtual de inteligencia artificial abre 2.000 cupos: link para inscribirse

Curso gratuito virtual de inteligencia artificial abre 2.000 cupos: link para inscribirse

Formarse en inteligencia artificial permite entender el mundo digital, proteger datos y mejorar la empleabilidad. El curso será gratuito y virtual del 16 al 18 de septiembre. Inscripciones hasta el 15.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:58 p. m.
Curso de inteligencia artificial gratuito y virtual con 2.000 cupos.jpg
Curso de inteligencia artificial gratuito y virtual con 2.000 cupos
Foto: Freepik

