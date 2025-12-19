En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Legalizaron capturas de exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

Legalizaron capturas de exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

Serán enviados a la cárcel La Picota o al centro de reclusión que el Inpec determine. Las defensas de los exfuncionarios pidieron que fueran recluidos en una guarnición militar.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Legalizan capturas de exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en caso UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad